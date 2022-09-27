Забастовка медиков: у здания Кабинета министров проходит акция протеста

В общей сложности на удовлетворение требований медиков в этом году потребовалось бы примерно 30 млн евро.

Как отмечает LVSADA, правительство не только утвердило целевую среднюю заработную плату врачей, но и определило риски, которые возникнут, если зарплаты врачей не будут увеличены до необходимого уровня. По оценке организации, если оплата труда медицинского персонала не будет увеличена в запланированном размере, доступность медицинских услуг, в основном оказание неотложной медицинской помощи, критически ухудшится не только в региональных больницах, но и в клинических университетских больницах Риги.

Председатель LVSADA Валдис Керис и председатель забастовочного комитета Лига Бариня подчеркивают, что позиция правительства и Сейма по сути свидетельствует о неуважении к утвержденным Кабинетом министров в 2017 году гарантиям по заработной плате медицинских работников. По их мнению, правительство с согласия Сейма решило ослабить гарантированное государством здравоохранение, что с точки зрения профсоюза неприемлемо, а с точки зрения пациента - опасно для жизни.

Как сообщалось, 20 сентября правительство утвердило документ "О разработке нового порядка оплаты труда медицинских работников". Для продолжения переговоров по вопросам заработной платы медицинских работников 22 сентября Минздрав пригласил на встречу отраслевые организации, однако представители LVSADA во встрече не участвовали.