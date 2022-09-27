Высокая явка в пустых деревнях. Как проходят "референдумы" на захваченных территориях Украины

В тех сюжетах, где избиратели все же присутствовали, в глаза бросалось, что "голосовать" идут в основном женщины и пенсионеры. Отсутствие мужчин среди избирателей в "республиках" объяснимо тем, что их там после нескольких месяцев мобилизации либо не осталось, либо они продолжают прятаться от призыва. В Херсоне и оккупированных городах Запорожской области, где мобилизация только анонсирована, с мужчинами ситуация на картинках госканалов обстояла чуть лучше.

Константин (имя изменено по его просьбе) живет в Луганске. В его районе было открыто два пункта для голосования, но он сам не ходил на "референдум" в целях безопасности - "чтобы не забрали на передовую": "Знакомые [которые ходили] рассказывали, что ничего особенного не было. Сидели люди из избирательной комиссии, был один вооруженный охранник. Попросили паспорт и выдали бланк. Никаких заранее поставленных отметок в бланках не было. Все как при обычном голосовании. Утром небольшие очереди, ближе к вечеру людей почти нет", - рассказал он.

Пока российская пропаганда убеждала, что на оккупированных территориях "Россия навсегда", агентство РИА "Новости" в своих сюжетах на всякий случай заблюривало лица избирателей в Бердянске, потому что после бегства российской армии из Харьковской области, голосовать с открытыми лицами может быть не безопасно.