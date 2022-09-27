Руководитель ЦИК: высокой активности избирателей рано радоваться

В понедельник, первый день досрочного голосования, проголосовали 0,73%, или 11 316 избирателей, и это больше, чем в первый день предварительного голосования на выборах в 12-й и 13-й Сейм.

В дни досрочного голосования ситуация на избирательных участках может быть очень разной, а очереди избирателей можно ожидать и в четверг, и в пятницу, сказала Берзиня.

По ее мнению, очереди на избирательных участках говорят о том, что люди слышали о важности участия в выборах. Однако она призывает не слишком радоваться, оценивая явку избирателей.

"В досрочном голосовании всегда принимают участие наиболее добросовестные избиратели, которые хотят сделать выбор и мотивированы. Мы наблюдаем, что при досрочном голосовании активность возрастает, но в день выборов тенденция уже не такая хорошая. Я была бы осторожна в прогнозах", - сказала руководитель ЦИК.