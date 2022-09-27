Не надо преждевременно радоваться, оценивая высокую явку на предварительном голосовании на выборах в 14-й Сейм, заявила в программе TV3 "900 секунд" председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.
Руководитель ЦИК: высокой активности избирателей рано радоваться
В понедельник, первый день досрочного голосования, проголосовали 0,73%, или 11 316 избирателей, и это больше, чем в первый день предварительного голосования на выборах в 12-й и 13-й Сейм.
В дни досрочного голосования ситуация на избирательных участках может быть очень разной, а очереди избирателей можно ожидать и в четверг, и в пятницу, сказала Берзиня.
По ее мнению, очереди на избирательных участках говорят о том, что люди слышали о важности участия в выборах. Однако она призывает не слишком радоваться, оценивая явку избирателей.
"В досрочном голосовании всегда принимают участие наиболее добросовестные избиратели, которые хотят сделать выбор и мотивированы. Мы наблюдаем, что при досрочном голосовании активность возрастает, но в день выборов тенденция уже не такая хорошая. Я была бы осторожна в прогнозах", - сказала руководитель ЦИК.
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