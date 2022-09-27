Пятикратная олимпийская чемпионка покинула Россию

"У "Матч ТВ" есть скан письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что она не планирует возвращаться назад", - написал в своём Telegram-канале заместитель генерального продюсера телеканала Василий Конов.

В Федерации синхронного плавания России соответствующих уведомлений от Давыдовой не получали, а о её планах им неизвестно. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отметила, что лишь вчера узнала об отъезде Давыдовой и для неё эта новость стала неожиданной.

Давыдова - пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию (2004, 2008, 2012), 13-кратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Она была знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Давыдова завершила спортивную карьеру в 2012 году. Позже она являлась вице-президентом Олимпийского комитета России, а с 2014 года занимала пост генерального секретаря ОКР.