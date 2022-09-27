Усик о Путине: "Грешно старых бить. Мог бы нечаянно толкнуть его с балкона"

"Да, ударил человека по лицу. Он был очень большим. Я был в одном месте в украинском городе, стоял общался с женой друга. Рядом была компания. У них кто-то дембельнулся. Он был в берете, в тельняшке. Вёл себя очень вызывающе. Начал обзываться.

Я говорю: "Надо уходить отсюда, потому что до хорошего это не доведёт". Когда уходили, они в ответ обозначили конкретно меня и обозвали очень плохим словом. Я подумал, что, если я его сейчас не накажу, он будет продолжать заниматься глупостями. И дал по лицу ему. Раза хватило. Левый боковой", - рассказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.

Также в интервью Усик рассказал, что бы сказал Путину, если бы встретился с ним.

"Если честно, я не хотел бы с ним встречаться никогда, чтобы не грешить. Я б, например, не хотел бы ему жать руку. Не хотел бы, но я человек грешный, и я с разных сторон на это смотрю. Но я бы не хотел. Мне кажется, никакого нет смысла встречаться с ним. Он не слышит никого, кроме себя. Абсолютно никого".

На вопрос - смог бы Усик ударить Путина - боксёр ответил:

"Старый человек. Грешно старых быть. Может быть, нечаянно толкнуть плечом и он упал бы с балкона. Ну, типа: братан, извини, оп и всё".

Видео: Интервью Александра Усика

35-летний Усик является чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO. В своём последнем поединке в августе боксёр победил британца Энтони Джошуа. В послужном списке Александра 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.