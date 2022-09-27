Украинский спецназ Кракен опубликовал видео наступления в районе города Балаклея на востоке Украины, освобожденного от российских оккупантов 8 сентября. В видео мелькает внедорожник Nissan с эстонскими номерами, который удален из местного авторегистра, пишет Rus.Postimees.
Видео ⟩ В освобождении Балаклеи участвовала машина с эстонскими номерами
На видео продолжительностью почти девять с половиной минут подробно показана наступательная операция, которая местами протекает с головокружительной скоростью. Передвижение происходит на шоссейной скорости, а помимо бронетехники впереди мчатся обычные внедорожники и фургоны. Один из них – полноприводный пикап Nissan из Эстонии, зарегистрированный в 2004 году.
Согласно соцсетям, это должен быть вклад некоммерческой организации Pro Patria Semper. Группа друзей, собравшаяся вокруг студенческой корпорации Fraternitas Estica, поставляет внедорожники и военное снаряжение непосредственно украинским бойцам.
Смотрите видео здесь:
📽️The liberation of Balakliia through the eyes of Ukrainian soldiers of Kraken Special Detachment. #UkraineRussiaWarhttps://t.co/YvdqLoYpG7— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) September 26, 2022
Автомобиль с эстонскими номерами попадает в кадр с 1:37. Видно, что помощь, отправленная из Эстонии, достигла линии фронта, а также участвовала в наступательной операции в Харьковской области.
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