ГЛАВНОЕ ЗА 27 СЕНТЯБРЯ ⟩ Смерть Бориса Моисеева, пикет медиков и план помощи в зимний сезон

Полиция начала уголовный процесс в связи с отказом бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) везти в больницу женщину, которая упала с лестницы и потеряла сознание, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.

Не надо преждевременно радоваться, оценивая высокую явку на предварительном голосовании на выборах в 14-й Сейм, заявила в программе TV3 "900 секунд" председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.

Со следующего учебного года школьники должны будут сдавать экзамен по естественным наукам на общем уровне или по физике, химии или биологии хотя бы на оптимальном уровне.

Утром во вторник в Риге прошел пикет с требованием о немедленном введении чрезвычайного положения на латвийско-российской границе.

За рубежом:

В возрасте 68 лет умер советский и российский артист Борис Моисеев. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на его арт-директора.

В России - шестой день "частичной мобилизации", объявленной Владимиром Путиным 21 сентября. Несмотря на многочисленные обещания властей, повестки выдают так хаотично, что об ошибках говорят даже пропагандисты. Мобилизованные рассказывают, что процесс идет по донецкому сценарию: хватают всех подряд без разбору. В ответ потенциально мобилизуемые бегут из России, прячутся, протестуют и поджигают военкоматы.

В Москве силовики после задержания избили и изнасиловали гантелью активиста Артема Камардина, сообщает со ссылкой на источник издание "Новая газета. Европа" в понедельник, 26 сентября.