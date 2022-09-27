Уходящий день был богат на события, и если вы что-то упустили, то RUS TVNET расскажет о самом главном, что произошло во вторник, 27 сентября.
ГЛАВНОЕ ЗА 27 СЕНТЯБРЯ ⟩ Смерть Бориса Моисеева, пикет медиков и план помощи в зимний сезон
Новости Латвии:
Около 500 человек собрались на акции протеста, организованной Латвийским союзом работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) возле Кабинета министров во вторник.
Правительство сегодня, 27 сентября, утвердило поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, предусмотрев дополнительные меры поддержки для населения и бизнеса в предстоящий зимний сезон.
Информация Государственной полиции для прессы носит формальный характер - в Лиепае в публичном учреждении 24 сентября была ножом ранена женщина, которую медики доставили в больницу. "Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 126 Уголовного закона, поэтому в интересах следствия более подробные детали не разглашаются", - говорит помощник председателя Курземского регионального управления Госполиции Сигне Штейнберга.
Жители поселка Стружаны Резекненского края удивлены счетами за электроэнергию. Даже небольшие домохозяйства должны платить до 200 евро в месяц.
"Смог ли кто-то зарегистрироваться на сайте, где надо заключать договор о питании? Никак не получается", "Суперпрограмма у всех висит", "Анкету заполнила, договор заключить не получается", "Как-то все висит..." - такие сообщения на протяжении всего понедельника появлялись в родительских чатах. Родители рижских школьников и воспитанников детсадов весь день пытались заключить договор на питание в учебном учреждении, но тщетно - система не справилась с таким наплывом посетителей и просто повисла.
Полиция начала уголовный процесс в связи с отказом бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) везти в больницу женщину, которая упала с лестницы и потеряла сознание, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.
Не надо преждевременно радоваться, оценивая высокую явку на предварительном голосовании на выборах в 14-й Сейм, заявила в программе TV3 "900 секунд" председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.
Со следующего учебного года школьники должны будут сдавать экзамен по естественным наукам на общем уровне или по физике, химии или биологии хотя бы на оптимальном уровне.
Утром во вторник в Риге прошел пикет с требованием о немедленном введении чрезвычайного положения на латвийско-российской границе.
За рубежом:
В возрасте 68 лет умер советский и российский артист Борис Моисеев. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на его арт-директора.
В России - шестой день "частичной мобилизации", объявленной Владимиром Путиным 21 сентября. Несмотря на многочисленные обещания властей, повестки выдают так хаотично, что об ошибках говорят даже пропагандисты. Мобилизованные рассказывают, что процесс идет по донецкому сценарию: хватают всех подряд без разбору. В ответ потенциально мобилизуемые бегут из России, прячутся, протестуют и поджигают военкоматы.
В Москве силовики после задержания избили и изнасиловали гантелью активиста Артема Камардина, сообщает со ссылкой на источник издание "Новая газета. Европа" в понедельник, 26 сентября.
Министерство обороны Великобритании полагает, что президент России Владимир Путин 30 сентября может официально объявить о включении оккупированных территорий Украины в состав РФ. На этот день запланировано обращение Путина к обеим палатам Федерального собрания, и есть "реальная возможность", что российский президент воспользуется этим, чтобы официально объявить об аннексии.
До войны Мариуполь считался одним из самых успешно развивающихся украинских городов, обгоняя по опросам Киев. Мэрия обещала превратить этот портовый и промышленный город в туристический курорт. После вторжения российской армии, по данным ООН, Мариуполь оказался разрушен на 90%.
В нескольких городах на востоке Германии в понедельник прошли очередные протесты против политики федерального правительства и инфляции, сообщают немецкие СМИ.
Найденный у летучих мышей в России новый коронавирус вызвал у ученых опасения по поводу того, что разработанные в данный момент вакцины не смогут его нейтрализовать. Если вакцины не будут развивать, нам может грозить новая эпидемия.
Российские нефтеперерабатывающие заводы готовятся отказаться от закупки российской нефти, поставляемой из Восточной Сибири - Восточного нефтепровода (ESPO). Как сообщает агентство Reuters, причина этому - слишком высокие тарифы на поставку нефти.
На территориях Украины, которые были захвачены российскими военными объявили предварительные результаты референдумов.
Интересное чтиво:
В Калифорнии медведи стали необычайно смелыми. Один этим летом даже вломился в магазин, чтобы украсть конфеты. Летняя видеозапись в минувшие выходные вызвала бурю эмоций у эстонских пользователей Twitter.
Недавно профессиональный фотограф из Одессы, много лет прожившая в Латвии, Юля Дмитренко поделилась снимком с российским актером Алексеем Паниным. В эксклюзивном комментарии для портала RUS TVNET Юля призналась, что фото сделано во время завтрака с одиозной знаменитостью перед большой фотосессией в Испании.
Непобеждённый украинский боксёр Александр Усик рассказал о случае, когда он ударил человека по лицу.
На днях в СМИ появилась информация, что российский рэпер Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов), которому запрещен въезд в Латвию из-за поддержки агрессивной политики Кремля и военных действий РФ в Украине, покинул страну и находится в Узбекистане. Артист прервал молчание и вышел на связь с подписчиками.
11 лет назад семья Риты Пранчи и Андрея Бовтовича с двумя дочерьми построила дом и переехала из Риги под Балдоне (сейчас это Кекавская волость). Завели коз, кур и пчел, но получилась из всего этого… косметика. Конечно, Рита и Андрей не оставили живопись, а кроме этого, увлеклись керамикой. Но обо всем по порядку.
21 сентября латвийская художница, режиссер и бывшая актриса театра Dailes Элина Малыгина вышла замуж в третий раз, сообщает издание Privatā Dzīve.
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