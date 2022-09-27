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ВИДЕО ⟩ Малийские баскетболистки подрались после поражения на чемпионате мира

rus.tvnet.lv
Малийские баскетболистки подрались после поражения на чемпионате мира
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Драка баскетболисток сборной Мали
Драка баскетболисток сборной Мали Фото: скриншот видео

Баскетболистки сборной Мали подрались после поражения от команды Сербии в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира.

Матч завершился со счётом 81:68 в пользу сербских баскетболисток.

Инцидент произошёл в подтрибунном помещении в момент, когда баскетболистка сербской команды давала интервью. В это время в нескольких метрах отношения начали выяснять баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу.

Разнимать девушек пришлось другим баскетболисткам и членам тренерского штаба национальной команды Мали. В Международной федерации баскетбола (ФИБА) уже сообщили, что накажут виновных в драке между баскетболистками из Мали.

Африканская сборная потерпела четвёртое поражение подряд на ЧМ-2022 и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Первенство мира по баскетболу среди женских команд проходит с 22 сентября по 1 октября в австралийском Сиднее.

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