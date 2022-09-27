ВИДЕО ⟩ Малийские баскетболистки подрались после поражения на чемпионате мира

Матч завершился со счётом 81:68 в пользу сербских баскетболисток.

Инцидент произошёл в подтрибунном помещении в момент, когда баскетболистка сербской команды давала интервью. В это время в нескольких метрах отношения начали выяснять баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу.

Разнимать девушек пришлось другим баскетболисткам и членам тренерского штаба национальной команды Мали. В Международной федерации баскетбола (ФИБА) уже сообщили, что накажут виновных в драке между баскетболистками из Мали.

Африканская сборная потерпела четвёртое поражение подряд на ЧМ-2022 и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Первенство мира по баскетболу среди женских команд проходит с 22 сентября по 1 октября в австралийском Сиднее.