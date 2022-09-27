Объявлено чрезвычайное положение в приграничных районах с Россией

Принимая во внимание принятое Россией решение объявить мобилизацию, целью которой является активизация боевых действий на территории Украины, и необходимость предотвращения возможной угрозы внутренней безопасности Латвии, правительство приняло решение объявить чрезвычайное положение с 28 сентября до 26 декабря в пунктах пересечения границы и нескольких районах.

Чрезвычайная ситуация объявлена в Алуксненском, Балвском, Лудзенском краях. Принимая во внимание возросшее давление нелегальной иммиграции из Белоруссии, правительство Латвии с 11 августа прошлого года уже объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском и Краславском краях, а также в Даугавпилсе, и оно с тех пор неоднократно продлевалось. Сейчас оно продлено до 10 ноября.

Также правительство постановило закрыть пограничный переход в Педедзе и поручило Государственной пограничной охране усилить контроль на латвийско-российской границе и проверку прибывающих в Латвию российских граждан.

Также во вторник правительство приняло решение закрыть пункт пропуска Педедзе и поручило Государственной пограничной охране усилить наблюдение за латвийско-российской границей.

Пограничной службе также поручено усилить пограничный контроль въезжающих граждан России, так как связи с ограничениями на въезд в Латвию для граждан России существует вероятность того, что лица попытаются пересечь границу нелегально.

Согласно обнародованной 27 сентября информации Министерства внутренних дел, с 19 сентября во въезде в Латвию было отказано 57 гражданам России, а 2475 граждан России въехали в страну на законных основаниях. Между тем Латвию покинули 2332 гражданина соседней страны.