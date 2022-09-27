Мобилизационный удар по бизнесу: мужчины ушли на фронт, за все отвечать девушкам

"С 21 сентября сделки с недвижимостью закрываются по инерции", - говорит Дубовенко. Количество квартир, принадлежащих людям, уехавшим из России и не желающим идти на войну, может очень быстро появиться на российском рынке недвижимости. Примеры уже есть, но пока их очень мало.

"Появилось несколько объявлений из серии "Продается квартира в связи с переездом". Однако покупателей с деньгами немного и они рассчитывают на скидки. Сейчас практически все продавцы недвижимости фактически сразу дают скидку 15% от стартовой цены, но в ходе переговоров покупатели умудряются выторговать скидку до 30%", - говорит Дубовенко.

Офисный рынок находится в "коме", так как компании отменяют уже согласованные сделки и мало кто понимает, что будет дальше с их бизнесом, так как происходит мобилизация сотрудников и другие проблемы. Это неудачный поворот событий, поскольку рынок недвижимости едва начал восстанавливаться после зимнего краха.

После начала мобилизации участники рынка фактически оказываются в тупике, так как невозможно предсказать, что будет дальше.

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