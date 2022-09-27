Для значительной части населения России мобилизация была неожиданной, и от нее пострадают многие компании. Хотя Минобороны России обещало не мобилизовывать айтишников и финансистов, реальность оказалась иной. The Moscow Times сообщает, что многим компаниям в России придется бороться за выживание.
Мобилизационный удар по бизнесу: мужчины ушли на фронт, за все отвечать девушкам
Забудьте о планах
"Прилетел еще один черный лебедь, как и 24 февраля 2022 года", - описывает ситуацию в бизнесе основатель компании Good Wood Александр Дубовенко. Его компания строит частные дома, и бизнесмен делает вывод, что некоторые заказчики отложили решение о строительстве домов, а некоторые заказчики уже остановили начатые проекты.
"Я планировал построить дом, но теперь решил на время отказаться от этого плана - а вдруг придется мобилизоваться? Может случиться так, что я потрачу деньги где-нибудь в другом месте, не в России", - поясняет свой отказ 35-летний житель Москвы, который планировал построить частный дом в Подмосковье.
Дубовенко говорит, что по сравнению с февралем ситуация немного лучше, потому что рубль резко не упал. В феврале, когда началась война, в течение двух недель был полный шок, так как за это время компания не заключила ни одного контракта, а было расторгнуто несколько десятков договоров. В настоящее время такие случаи редки, но и подписание новых контрактов также не приносит успеха - в течение недели появляется только один новый контракт, что заставляет компанию беспокоиться о будущем.
"С 21 сентября сделки с недвижимостью закрываются по инерции", - говорит Дубовенко. Количество квартир, принадлежащих людям, уехавшим из России и не желающим идти на войну, может очень быстро появиться на российском рынке недвижимости. Примеры уже есть, но пока их очень мало.
"Появилось несколько объявлений из серии "Продается квартира в связи с переездом". Однако покупателей с деньгами немного и они рассчитывают на скидки. Сейчас практически все продавцы недвижимости фактически сразу дают скидку 15% от стартовой цены, но в ходе переговоров покупатели умудряются выторговать скидку до 30%", - говорит Дубовенко.
Офисный рынок находится в "коме", так как компании отменяют уже согласованные сделки и мало кто понимает, что будет дальше с их бизнесом, так как происходит мобилизация сотрудников и другие проблемы. Это неудачный поворот событий, поскольку рынок недвижимости едва начал восстанавливаться после зимнего краха.
После начала мобилизации участники рынка фактически оказываются в тупике, так как невозможно предсказать, что будет дальше.
Без охраны
Загнали в угол и руководителей частных охранных предприятий.
"По мне, 100% сотрудников соответствуют мобилизационным критериям, треть из них уже получили повестку", - говорит владелец московского охранного предприятия. Он также опасается за будущее своей компании, поскольку 80% из его 300 сотрудников приезжают работать в Москву вахтовым методом. На прошлой неделе десятки людей не смогли выйти на работу из-за того, что местные военные власти ограничили передвижение мужчин, подлежащих мобилизации, между регионами.
"Говорят, что эти ограничения будут сняты, но если они продолжатся, я не знаю, кто сможет работать", - сказал бизнесмен.
Не будет настроения праздновать
"Работать некому, потому что наши ребята ушли, а теперь за все должны отвечать девушки", - говорит сотрудница российской сети супермаркетов "Пятерочка". Некоторые работники этой сети магазинов недавно получили российское гражданство.
Финансовые компании теоретически защищены от мобилизации, но что касается сотрудников, то от мобилизации защищены только те сотрудники, которые имеют профильное финансовое образование. Представители этих компаний говорят, что "те, кто чувствует, что мобилизация коснется их, первыми переезжают. Некоторые мужчины уехали в Казахстан".
Также в баре в Москве на работе остался всего один бармен, который в субботу вечером пожаловался на нехватку персонала.
"Я остался, потому что студент. Остальные пять человек, включая менеджера, уезжают. Бар, возможно, придется закрыть. У людей просто не будет настроения праздновать",
- сказал бармен, обращая внимание на пустой зал, где в субботний вечер было всего два посетителя, хотя бар обычно полон.
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