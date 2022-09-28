Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Подарок Шевченко и президент УЕФА в Риге. Как прошла неделя звёзд спорта?
Президент УЕФА Александер Чеферин в гостях у Мариса Верпаковскиса в спортивном парке LNK
Британка Эмма Радукану гостила в Сеуле
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в Майами
Тина Граудиня и Анастасия Кравченока полетели в Париж
Конор Макгрегор тренировался
Польский боец смешанных боевых искусств Йоанна Енджейчик в шоу "Танцы со звёздами"
Андрей Шевченко вручил Роберту Левандовски капитанскую повязку в цветах украинского флага
Александр Усик съездил в Черниговскую область
Лаура Икауниеце радовалась в Швейцарии
Украинская прыгунья в длину Марина Бех позировала на фоне Эйфелевой башни
А Мария Шарапова напротив Миланского собора
Ярослава Магучих отметила 21-летие
Велосипедистка Елизавета Посадских и её фотосессия босиком
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