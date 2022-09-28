Ср, 28.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Подарок Шевченко и президент УЕФА в Риге. Как прошла неделя звёзд спорта?

rus.tvnet.lv
Подарок Шевченко и президент УЕФА в Риге. Как прошла неделя звёзд спорта?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Президент УЕФА Александер Чеферин в гостях у Мариса Верпаковскиса в спортивном парке LNK

Британка Эмма Радукану гостила в Сеуле

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в Майами

Тина Граудиня и Анастасия Кравченока полетели в Париж

Конор Макгрегор тренировался

Польский боец смешанных боевых искусств Йоанна Енджейчик в шоу "Танцы со звёздами"

Андрей Шевченко вручил Роберту Левандовски капитанскую повязку в цветах украинского флага

Александр Усик съездил в Черниговскую область

Лаура Икауниеце радовалась в Швейцарии

Украинская прыгунья в длину Марина Бех позировала на фоне Эйфелевой башни

А Мария Шарапова напротив Миланского собора

Ярослава Магучих отметила 21-летие

Велосипедистка Елизавета Посадских и её фотосессия босиком

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх