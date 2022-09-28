Ср, 28.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Выявлено 1793 новых случая Covid-19

rus.tvnet.lv
Выявлено 1793 новых случая Covid-19
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Человек в парке. Иллюстративное фото
Человек в парке. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1793 новых случая Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 911,3 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 7413 лабораторных тестов на Covid-19, 24,2% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 927 676 человек, умерли 5984 человека.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх