За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1793 новых случая Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 1793 новых случая Covid-19
Выявлено 1793 новых случая Covid-19
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 911,3 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 7413 лабораторных тестов на Covid-19, 24,2% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 927 676 человек, умерли 5984 человека.
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