В интервью Герлиня рассказала, что боится приезжать в Латвию, так как уверена, что еще на границе ее арестуют и посадят в СИЗО. По ее мнению, действия Евросоюза являются нарушением свободы слова и передвижения.

Как Герлиня рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей" весной 2021 года, она - гражданка Латвии, которая родилась и выросла в Риге. После окончания школы Герлиня поступила в МГИМО, попала на президентский набор. Сейчас, по данным "Радио Свобода" Алина Герлиня работает заместителем шеф-редактора проекта Baltnews в холдинге "Россия сегодня" (Russia Today). Участвовала в конкурсе "Лидеры России" и дошла до полуфинала.

"Лидеры России"- всероссийский конкурс управленцев. За реализацию проекта отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, возглавляемая руководителем Администрации Президента РФ Антоном Вайно.

В прошлом Герлиня уже попадала в поле зрения латвийских спецслужб. Служба государственной безопасности отметила, что российские учреждения и должностные лица, отвечающие за политику в отношении соотечественников за рубежом, продолжали отчаянные попытки найти в Латвии новых лидеров. Российские государственные агентства "Россотрудничество" и "Росмолодежь" предприняли ряд мер по привлечению новых лидеров для реализации политики соотечественников, так в конкурсе участвовала и тогдашний главный редактор портала Baltnews - проживающая в России гражданка Латвии Алина Герлиня.

Как сообщил представитель ЕС, Евросоюз считает нарушением наблюдение за "референдумами" по присоединению оккупированных территорий Украины к России и допускает санкции против наблюдателей из стран союза.