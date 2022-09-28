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Кто вам платит? Дебаты ⟩ О выборах рассуждают журналисты RUS TVNET, Delfi и LSM

Артем Липин rus.tvnet.lv
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О выборах рассуждают журналисты RUS TVNET, Delfi и LSM
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Ведущие "Кто вам платит?/Дебаты" Эрика Сташкевич и Артем Липин.
Ведущие "Кто вам платит?/Дебаты" Эрика Сташкевич и Артем Липин. Фото: TVNET

​Выборы в Латвии уже начались. В последней программе "Кто вам платит?/Дебаты" до 1 октября вместе с журналистами главных русскоязычных СМИ Латвии разберем шансы партий, их предвыборные программы и постараемся предсказать итоги выборов.

В шести предыдущих программах цикла "Кто вам платит?/Дебаты" мы поговорили с представителями почти всех ведущих партий Латвии. Наши гости так же потратили много времени в подготовке к грядущим выборам: разговаривая с партиями и анализируя программы. Вместе представители главных русскоязычных СМИ Латвии постараются разобраться с валом информации и подвести определенные итоги - чтобы вы 1 октября могли сделать взвешенный выбор.

Гости эфира:

  • Алена Борисова - журналист портала rus.lsm;
  • Данута Дембовская - журналист портала rus.delfi.

Смотрите эфир здесь или на нашей странице в Facebook сегодня, 28 сентября, в 18:00.

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