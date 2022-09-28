Кто вам платит? Дебаты ⟩ О выборах рассуждают журналисты RUS TVNET, Delfi и LSM

В шести предыдущих программах цикла "Кто вам платит?/Дебаты" мы поговорили с представителями почти всех ведущих партий Латвии. Наши гости так же потратили много времени в подготовке к грядущим выборам: разговаривая с партиями и анализируя программы. Вместе представители главных русскоязычных СМИ Латвии постараются разобраться с валом информации и подвести определенные итоги - чтобы вы 1 октября могли сделать взвешенный выбор.