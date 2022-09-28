Хакер взломал сайт "Баварии" и получил за это футболку клуба

У 24-летнего Даниэла Мартинса из бразильского штата Эспириту-Санту есть две страсти: компьютеры и мюнхенский клуб. Бразилец взял и взломал сайт "Баварии", но не с целью навредить. Мартинс обнаружил уязвимые места в системе безопасности, которые могли привести к утечке таких данных, как имена и финансовая информация пользователей.

Кроме того, от неправильной настройки серверов могла пострадать и сама "Бавария": в опасности находилась конфиденциальность клуба в коммерческой деятельности.

"Поскольку это команда, которой я очень восхищаюсь, и поскольку я занимаюсь тем, чем занимаюсь, я решил изучить сайт, чтобы каким-то образом помочь "Баварии". В процессе исследования я нашёл уязвимость типа "раскрытие информации": она ведёт к утечке информации из-за неправильных настроек", - рассказал Мартинс.

Бразилец написал письмо в клуб и теперь личные данные пользователей под защитой, а сам Мартинс - с футболкой Томаса Мюллера. Такой посылкой клуб отблагодарил бдительного и неравнодушного фаната.

🇧🇷🔴⚪️ Brazilian hacker and Bayern fan Daniel Martins broke into FC Bayern's systems. However, 'Ghost', as he is known, did not try to harm the club. Quite the contrary: He alerted the Germans to the security breach and as a gift received a signed Bayern shirt of Thomas Müller. pic.twitter.com/toXZ6MHL7i — Bayern & Football (@MunichFanpage) September 19, 2022