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Хакер взломал сайт "Баварии" и получил за это футболку клуба

rus.tvnet.lv
Хакер взломал сайт "Баварии" и получил за это футболку клуба
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Фото: twitter.com/MunichFanpage

Бразильский хакер Даниэль Мартинс взломал сайт "Баварии" и получил от мюнхенского клуба футболку с автографом Томаса Мюллера в знак благодарности.

У 24-летнего Даниэла Мартинса из бразильского штата Эспириту-Санту есть две страсти: компьютеры и мюнхенский клуб. Бразилец взял и взломал сайт "Баварии", но не с целью навредить. Мартинс обнаружил уязвимые места в системе безопасности, которые могли привести к утечке таких данных, как имена и финансовая информация пользователей.

Кроме того, от неправильной настройки серверов могла пострадать и сама "Бавария": в опасности находилась конфиденциальность клуба в коммерческой деятельности.

"Поскольку это команда, которой я очень восхищаюсь, и поскольку я занимаюсь тем, чем занимаюсь, я решил изучить сайт, чтобы каким-то образом помочь "Баварии". В процессе исследования я нашёл уязвимость типа "раскрытие информации": она ведёт к утечке информации из-за неправильных настроек", - рассказал Мартинс.

Бразилец написал письмо в клуб и теперь личные данные пользователей под защитой, а сам Мартинс - с футболкой Томаса Мюллера. Такой посылкой клуб отблагодарил бдительного и неравнодушного фаната.

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