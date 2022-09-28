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Российский конькобежец отрубил себе кончики пальцев топором

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Российский конькобежец отрубил себе кончики пальцев топором
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Артем Арефьев
Артем Арефьев Фото: Phil Noble

Российский конькобежец Артём Арефьев отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором, когда затапливал баню. Об этом спортсмен написал в своём Telegram‑канале. 

"Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором, указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла", - отметил Арефьев.

Спортсмен также отметил, что на всякий случай сделал прививку от столбняка, потому что топор не был похож на обеззараженный.

Позднее спортсмен заявил в разговоре с "Матч ТВ", что полученная им травма не помешает ему выступить на чемпионате России по конькобежному спорту, который пройдёт с 25 по 28 октября.

"100% выступлю, если не будет никаких внештатных ситуаций по типу болезни, травмы", - сказал Арефьев.

Арефьеву 21 год, он многократный призёр юниорских чемпионатов мира и обладатель юниорского Кубка мира 2019 года. В 2022 году конькобежец принял участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, где стал 7-м на дистанции 500 м.

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