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Левитс: проведенные Россией псевдореферендумы не имеют никакого значения

rus.tvnet.lv/LETA
Левитс: проведенные Россией псевдореферендумы не имеют никакого значения
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Президент Латвии Эгил Левитс
Президент Латвии Эгил Левитс Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Латвия осуждает псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях Украины, которые не имеют никакого значения, заявил президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

"Мы осуждаем псевдореферендумы на территории Украины и заявляем, что они не имеют никакого значения и ни в коем случае не могут быть признаны", - сказал президент.

Левитс добавил, что в этом вопросе Латвия согласна со всеми государствами-членами ЕС, а в сущности - и со всем миром.

Россия объявила во вторник результаты псевдореферендумов в оккупированных Россией областях Украины, заявив, что почти все участники голосования высказались за присоединение к России.

Ожидается, что президент России Владимир Путин объявит об аннексии оккупированных территорий в ближайшие дни.

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