Латвия осуждает псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях Украины, которые не имеют никакого значения, заявил президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Левитс: проведенные Россией псевдореферендумы не имеют никакого значения
Левитс: проведенные Россией псевдореферендумы не имеют никакого значения
"Мы осуждаем псевдореферендумы на территории Украины и заявляем, что они не имеют никакого значения и ни в коем случае не могут быть признаны", - сказал президент.
Левитс добавил, что в этом вопросе Латвия согласна со всеми государствами-членами ЕС, а в сущности - и со всем миром.
Россия объявила во вторник результаты псевдореферендумов в оккупированных Россией областях Украины, заявив, что почти все участники голосования высказались за присоединение к России.
Ожидается, что президент России Владимир Путин объявит об аннексии оккупированных территорий в ближайшие дни.
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