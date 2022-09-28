Программа 35-ой юбилейной RFW: новые имена и эко-бренды

"Осознанность в производстве одежды должна начинаться с дизайнера, с его видения и образа жизни. Это работа над собой, в первую очередь, а затем череда последовательных действий, шаг за шагом, в работе. Эко-инициативы важны для молодых дизайнеров, поскольку в наши дни это один из "столпов", на которых держится индустрия моды. В рамках семинара 7-го октября я коснусь этой темы подробнее и расскажу о выборе материалов и фабрики с точки зрения экономии и эффективности", - рассказывает дизайнер бренда Szczygiel- Анна Шигель.

Фото: Пресс-фото

В юбилейный сезон детская мода представлена в международном формате, - актуальные коллекции презентуют литовская марка Julija Dremiene и латвийские - Paade Mode, Tiny Bunny, Rock and Mouse.

"Идея создания красивой детской одежды зародилась еще в 1999-ом году, когда я путешествовала по миру и вдохновлялась дизайнерскими зарубежными марками. Для меня это было что-то из мира фантастики, поскольку в Балтии я такого не наблюдала. С рождением дочери “пазл” сложился, ко мне пришло понимание, что нужно детям не только с точки зрения красоты, но и комфорта, универсальности. Каждая коллекция для меня - это всегда праздник", - делится Юлия Дремиене.

На главном подиуме в Hanzas Perons коллекции покажут Selina Keer, Collected Story, Amoralle, Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Nolo. В числе зарубежных участников - эстонские марки Diana Arno и Ivo Nikkolo.

Фото: Пресс-фото

Модные вечеринки пройдут в Digital Art House с участием DJ von Kubitz’s (Латвия), артиста Constantine (Украина) и Collab XXX.LV (Латвия), а также в баре A’Drop.