Бывший футболист сборной России получил повестку из военкомата

"Динияр действительно получил повестку. Он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон всё-таки гласит - призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то нестыковка.

Сейчас будем выяснять, правильная ли это повестка или её прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, всё должно быть по закону", - цитирует Рината Билялетдинова "Р-Спорт".

Сам Динияр Билялетдинов на вопрос "РБ Спорт" о повестке ответил: "Без понятия вообще. Не комментирую ничего".

6 февраля 2012 года Динияр Билялетдинов был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего президента Владимира Путина.

За время своей карьеры Билялетдинов выступал за "Локомотив", "Спартак", "Эвертон", "Анжи", "Рубин", "Торпедо" и литовский "Тракай". В составе сборной России Билялетдинов забил шесть мячей в 46 матчах, а в 2008 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

Сейчас Билялетдинов является тренером клуба второй лиги "Родина-2".