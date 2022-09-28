Главное за 28 сентября ⟩ Смерть бывшего мэра Риги, итоги предвыборных дебатов и повышение "минималки"

Технологический гигант Meta сообщил о ликвидации двух операций по оказанию иностранного влияния. Одна из них была направлена на латвийскую аудиторию и повторяла нарративы Кремля о том, как сильно в Латвии ударит по карману отказ от российских энергоресурсов.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic предложит полеты по 18 новым маршрутам в следующем летнем сезоне, который начнется в конце марта 2023 года, сообщили представители airBaltic.

В среду, 28 сентября, комиссия Сейма по социально-трудовым делам поддержала предложение повысить минимальную заработную плату до 620 евро со следующего года, а с 2024 года - до 700 евро.

В Лиепае в среду, 28 сентября, продолжатся учения, на которых будут задействованы высокомобильные ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS. Посольство США в Латвии опубликовало видео, на котором показаны системы в действии.

Дочь пациента поделилась неприятным опытом, который произошел с ней, когда она оставила свою мать на попечении врачей. Дануте передала мать сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которые решили доставить женщину из Бауского края в Елгавскую больницу. В какой-то момент одежда и деньги пенсионерки бесследно исчезли, сообщает программа ТВ3 Bez Tabu.

Гражданка Латвии Алина Герлиня, которая живет в России, приехала как "иностранный наблюдатель" на псевдореферендум в Донецк (ДНР) и дала интервью российскому пропагандистскому агентству новостей "РИА Новости".