До выборов в Сейм остаются считанные дни, в России продолжается мобилизация, а в Украине - война. Рассказываем о самом главном за среду, 28 сентября.
Главное за 28 сентября ⟩ Смерть бывшего мэра Риги, итоги предвыборных дебатов и повышение "минималки"
Новости Латвии:
Выборы в Латвии уже начались. В последней программе "Кто вам платит?/Дебаты" до 1 октября вместе с журналистами главных русскоязычных СМИ Латвии разобрали шансы партий, их предвыборные программы и постарались предсказать итоги выборов.
26 сентября скончался бывший мэр Риги Марис Пургайлис, сообщили агентству LETA близкие латвийского политического и государственного деятеля.
Уже 1 октября пройдут выборы, и мы узнаем, кто будет управлять страной следующие четыре года. Артем Липин написал 14 статей, в которых обсудил программы всех партий, в предвыборных опросах набирающих хотя бы больше 1% голосов избирателей. Ради общей систематизации он написал и про оставшиеся пять, но объединил их в одной статье.
В среду, 28 сентября, Европейская сеть активного розыска преступников (ENFAST) при поддержке Европола начала кампанию самых разыскиваемых в Евросоюзе преступников в 2022 году. В этом году внимание обращается на членов организованных преступных группировок. Среди разыскиваемых преступников есть и объявленный Государственной полицией Латвии в розыск Роман Иванчук, который подозревается в преступлениях, связанных с незаконным оборотом кокаина в крупных объемах.
Технологический гигант Meta сообщил о ликвидации двух операций по оказанию иностранного влияния. Одна из них была направлена на латвийскую аудиторию и повторяла нарративы Кремля о том, как сильно в Латвии ударит по карману отказ от российских энергоресурсов.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic предложит полеты по 18 новым маршрутам в следующем летнем сезоне, который начнется в конце марта 2023 года, сообщили представители airBaltic.
В среду, 28 сентября, комиссия Сейма по социально-трудовым делам поддержала предложение повысить минимальную заработную плату до 620 евро со следующего года, а с 2024 года - до 700 евро.
В Лиепае в среду, 28 сентября, продолжатся учения, на которых будут задействованы высокомобильные ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS. Посольство США в Латвии опубликовало видео, на котором показаны системы в действии.
Дочь пациента поделилась неприятным опытом, который произошел с ней, когда она оставила свою мать на попечении врачей. Дануте передала мать сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которые решили доставить женщину из Бауского края в Елгавскую больницу. В какой-то момент одежда и деньги пенсионерки бесследно исчезли, сообщает программа ТВ3 Bez Tabu.
Гражданка Латвии Алина Герлиня, которая живет в России, приехала как "иностранный наблюдатель" на псевдореферендум в Донецк (ДНР) и дала интервью российскому пропагандистскому агентству новостей "РИА Новости".
Начиная со среды, 28 сентября, вступает в силу решение правительства о чрезвычайной ситуации в ряде краев возле российской границы. С учетом объявленной в России мобилизации с целью активизации военных действий на территории Украины и необходимостью предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности Латвии правительство объявило режим чрезвычайной ситуации с 28 сентября до 26 декабря этого года.
За рубежом:
Службы безопасности Германии предполагают, что три ветки газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", пострадавшие от предполагаемой диверсии, получили настолько серьезные повреждения, что уже никогда не будут пригодными для эксплуатации. Если их быстро не отремонтировать, в трубы попадет большое количество соленой воды, которая вызовет коррозию, сообщила в среду, 28 сентября, немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.
В среду, 28 сентября, глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник и глава администрации оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить их территории в состав России.
Вот уже несколько месяцев загадочные пожары и взрывы затрагивают режимные и важные объекты по всей России, сообщает издание Insider. Цели включали нефтеперерабатывающие заводы, объекты по производству и хранению боеприпасов, авиационные и оборонные предприятия, а также инфраструктуру связи. Атаки, похоже, являлись частью попытки подорвать и ослабить наступательный потенциал российских вооруженных сил.
Посольство США в РФ призвало американских граждан немедленно покинуть территорию России, сообщает "Медуза". "Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть ее, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении посольства.
Всего через неделю после объявленной Россией "частичной" мобилизации новобранцы уже прибывают на фронт в Украину. До этого они практически не тренировались.
Расследование утечек из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" продолжается. Германия расследует инцидент как саботаж. Шведское общественное СМИ SVT сообщает, что шведская и датская сейсмостанции зафиксировали сильные подводные взрывы именно в тех местах, где были утечки.
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