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"Ввиду обострения ситуации". Ринкевич призвал граждан Латвии по возможности скорее покинуть Россию

rus.tvnet.lv
"Ввиду обострения ситуации". Ринкевич призвал граждан Латвии по возможности скорее покинуть Россию
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Глава МИД Эдгар Ринкевич
Глава МИД Эдгар Ринкевич Фото: Edijs Pālens/LETA

Министерство иностранных дел Латвии призывает граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто сейчас находится там - выехать по возможности скорее. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Эдгар Ринкевич.

"Ввиду обострения международной ситуации, повторный и настойчивый призыв", - подписал твит с сообщением МИД Ринкевич.

Напомним, ранее с аналогичным призывом выступило посольство США в Москве.

"Гражданам США не следует посещать Россию. Тем, кто проживает [в стране] или путешествует по России, следует незамедлительно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

21 сентября российское правительство начало мобилизацию граждан в вооруженные силы для поддержки вторжения в Украину, напоминает сейчас американская дипмиссия. Там опасаются, что Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством и воспрепятствовать их выезду из России - более того, призвать лиц с двойным гражданством на военную службу.

Уже сейчас возможность вылететь из России ограничена, но поездки на автомобиле и автобусе по-прежнему доступны.

До США покинуть российскую территорию своих граждан призвали Болгария, Польша и Эстония.

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