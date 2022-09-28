"Ввиду обострения ситуации". Ринкевич призвал граждан Латвии по возможности скорее покинуть Россию

"Ввиду обострения международной ситуации, повторный и настойчивый призыв", - подписал твит с сообщением МИД Ринкевич.

❗️Ņemot vērā starptautiskās situācijas saasināšanos, atkārtots un uzstājīgs aicinājums👇 pic.twitter.com/HHANQTcfjC — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 28, 2022

Напомним, ранее с аналогичным призывом выступило посольство США в Москве.

"Гражданам США не следует посещать Россию. Тем, кто проживает [в стране] или путешествует по России, следует незамедлительно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

21 сентября российское правительство начало мобилизацию граждан в вооруженные силы для поддержки вторжения в Украину, напоминает сейчас американская дипмиссия. Там опасаются, что Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством и воспрепятствовать их выезду из России - более того, призвать лиц с двойным гражданством на военную службу.

Уже сейчас возможность вылететь из России ограничена, но поездки на автомобиле и автобусе по-прежнему доступны.

До США покинуть российскую территорию своих граждан призвали Болгария, Польша и Эстония.