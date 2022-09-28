Евросоюз предложил восьмой пакет санкций против России

Гражданам стран ЕС будет запрещено заседать в управленческих структурах российских государственных компаний, поскольку "Россия не должна извлекать выгоду из европейских знаний и опыта", сказала фон дер Ляйен.

"Группа семи" (G7) в принципе согласилась ввести потолок цен на российскую нефть для третьих стран. В этом пакете будет заложена правовая основа для такого ограничения, уточнила председатель Европейской комиссии.

Санкции за попытки обойти санкции

Кроме того, планируются штрафные меры против тех, кто попытается обойти санкции. Например, в том случае, если компании купят товары в ЕС, привезут их в третьи страны, а затем отправят на продажу в Россию, пояснили Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

После расширения санкционного списка в нем насчитываются более 1300 физических и юридических лиц, сообщил Боррель. Его пополнили лица, которые поддерживают вторжение в Украину, содействуют ему или получают выгоду от него. Среди них: лица, причастные к российской оккупации и незаконной аннексии территорий Украины, - ставленники российских властей в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, российские граждане, организовавшие псевдореферендумы на четырех оккупированных территориях Украины, высокопоставленные чиновники в министерстве обороны РФ, те, кто обеспечивают российскую армию в Украине техникой, вооружениями, в том числе ракетами и истребителями, и участвуют в вербовке еще 300 тысяч солдат, а также лица, которые распространяют дезинформацию о войне и переводят денежные средства на территории, оккупированные Россией.

Санкции коснутся всех оккупированных территорий