Объясняет TVNET ⟩ На насколько дорогую зиму мы можем рассчитывать?

Нужно принять во внимание, что поддержка тарифа на теплоэнергию для домашних хозяйств будет отражаться только в их счетах. Если человек живет в многоквартирном доме, то расходы на отопление для конкретной квартиры подсчитывает домоуправление, так как поставщик тепла выставляет общий счет за поставленное дому в конкретный месяц тепло. Соответственно, жители ощутят меньшее повышение счетов за отопление, чем это было бы без господдержки.

Например, за отопление в двухкомнатной хрущевке в Риге общей площадью 53 кв. метра, в которой счет за отопление в начале этого года составлял 80 евро (при тарифе 66,67 евро/мВч без НДС), без поддержки счет за тепло этой зимой превысил бы 200 евро. В свою очередь, с принятыми сейчас механизмами поддержки он может составить около 130 евро.

Конечно, расчет ориентировочный, и использованные в нем числа будут отличаться в зависимости от типа и площади квартиры, энергоэффективности и других величин. Подсчет сделан в соответствии с изданной Рижской думой инструкцией № 9, в ней используется тариф Rīgas siltums, который вступил в силу со 2 октября.