Гостем передачи "Мне только спросить" стал латвийский кикбоксёр Заур Джавадов, который 8 октября в "Арена Рига" попытается стать двукратным чемпионом мира.
Заур Джавадов - 8 литров воды в день, Бриедис-политик, жизнь после свадьбы
Заур Джавадов - 8 литров воды в день, Бриедис-политик, жизнь после свадьбы
Сегодня в выпуске:
- Изменилась ли жизнь после свадьбы?
- О свадебном путешествии и любимых местах в Латвии
- О любви бойцов к Таиланду
- О спаррингах и жалобах от партнёров
- Почему решил получить латвийское гражданство?
- Были ли претензии от азербайджанцев?
- О местных, которые не хотят натурализовываться
- Трэш-ток и ругательства. Почему Заур это игнорирует?
- Вера в Бога и ставки на спорт - нет ли противоречий?
- Больше 50 боёв. Как не потерять мотивацию?
- Чем бы хотел заниматься после завершения карьеры?
- О решении Бриедиса пойти в политику
- О возможности стать двукратным чемпионом мира
- Смотрит ли жена бои Заура?
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