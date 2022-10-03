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Заур Джавадов - 8 литров воды в день, Бриедис-политик, жизнь после свадьбы

Александр Пилат rus.tvnet.lv
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Заур Джавадов - 8 литров воды в день, Бриедис-политик, жизнь после свадьбы
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Гостем передачи "Мне только спросить" стал латвийский кикбоксёр Заур Джавадов, который 8 октября в "Арена Рига" попытается стать двукратным чемпионом мира.

Сегодня в выпуске:

  • Изменилась ли жизнь после свадьбы?
  • О свадебном путешествии и любимых местах в Латвии
  • О любви бойцов к Таиланду
  • О спаррингах и жалобах от партнёров
  • Почему решил получить латвийское гражданство?
  • Были ли претензии от азербайджанцев?
  • О местных, которые не хотят натурализовываться
  • Трэш-ток и ругательства. Почему Заур это игнорирует?
  • Вера в Бога и ставки на спорт - нет ли противоречий?
  • Больше 50 боёв. Как не потерять мотивацию?
  • Чем бы хотел заниматься после завершения карьеры?
  • О решении Бриедиса пойти в политику
  • О возможности стать двукратным чемпионом мира
  • Смотрит ли жена бои Заура?

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