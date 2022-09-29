Меркель призвала всерьез отнестись к ядерным угрозам Путина

По ее словам, такой подход "не является ни в коем случае признаком слабости или умиротворения, а представляет собой свидетельство политической мудрости". Тем самым Запад мог бы сохранить пространство для действий и даже расширить его, полагает Ангела Меркель .

Она поддержала позицию нынешнего правительства ФРГ, которое отказывается в конфликте с Россией предпринимать какие-либо действия без согласования с партнерами. По мнению Меркель, будь сегодня во главе немецкого правительства Гельмут Коль, он сделал бы "всё для защиты и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины". Но вместе с тем Коль не упускал бы из виду то, что в данный момент кажется трудно представимым, а именно - какими могли бы быть в будущем отношения с Россией, - и не делал бы это без согласования с союзниками, добавила экс-канцлер.