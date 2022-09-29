За сутки выявлено 1375 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек

Умершие входили в возрастную категорию от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двое из них не были полностью вакцинированы или не завершили курс вакцинации, четверо были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 908,9 случаев на 100 тысяч населения.

Было проведено 4771 лабораторных тестов на Covid-19, 28,8% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 929 051 человека, умерли 5975 человек.

У большей части жителей с момента последней вакцинации прошло более 6 месяцев, в связи с чем необходима бустерная доза вакцины. Анализируя данные о заболеваемости Covid-19, по-прежнему можно сделать вывод, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и смерти.