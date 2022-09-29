Девушка-боец обнажила грудь. Это её протест против "Диснея"

Во время церемонии взвешивания 34-летняя Перальта встала на весы обнажённой по пояс. Она сняла с себя верхнюю часть одежды и заклеила соски на груди белым пластырем с надписью Fuck Disney (***** [К чёрту] Дисней!). В таком же виде она вышла на дуэль взглядов с соперницей.

Ранее спортсменка уже пыталась провести похожую акцию на шоу The Ultimate Fighter 30, однако тогда продюсеры вырезали этот эпизод и заставили её взвеситься ещё раз. Дело в том, что ESPN принадлежит Disney.

Пока непонятно, за что она так сильно не любит компанию, из которой вышли Микки Маус, Дональд Дак и другие всемирно известные мультипликационные герои.

Хелен Перальта выступает в профессиональных ММА с 2018 года. В своём последнем поединке против Полианы Ботельо она потерпела поражение. Всего на её счету 8 поединков и 5 побед.