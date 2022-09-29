"Я не выходила замуж за уродца". Жена футболиста раскритиковала FIFA 23 за образ своего мужа

Аманда Вериссимо опубликовала в Twitter изображение своего мужа в новой части симулятора и написала: "Что это за уродство? Я точно не выходила замуж за уродца".

Que coisa feia é essa? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NÃO CASEI C UM HOMEM FEIO NÃO https://t.co/q5FFUsw0Bx — Amanda Verissimo (@oimandverissimo) September 27, 2022

В комментариях к этому посту Аманда добавила: "Может быть он именно такой, а я вижу его другим?". В целом другие подписчики поддержали жену футболиста. Кстати, вот так Лукас Вериссимо выглядит в реальной жизни:

27-летний Вериссимо перешёл в "Бенфику" в январе 2021 года. До этого он на протяжении 5 лет выступал за "Сантос", с которым дважды (2016, 2019) становился вице-чемпионом Бразилии и доходил до финала Кубка Либертадорес (2020).

За сборную Бразилии защитник дебютировал в сентябре 2021-го. К сожалению, через два месяца после этого Вериссимо порвал переднюю крестообразную связку и до сих пор восстанавливается. Пока неясно, войдёт ли он в заявку Бразилии на чемпионат мира-2022.