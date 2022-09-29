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Финляндия закроет границу для российских туристов уже этой ночью

rus.tvnet.lv
Финляндия закроет границу для российских туристов уже этой ночью
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Пересечение российско-финской границы, сентябрь 2022 года
Пересечение российско-финской границы, сентябрь 2022 года Фото: SCANPIX

Власти Финляндии подтвердили закрытие границы для российских туристов уже в пятницу, 30 сентября. Ранее об этом рассказали финские СМИ.

При этом министр иностранных дел страны Пекка Хаависто указал, что посещение семьи, работа и учеба по-прежнему являются вескими причинами для въезда россиян в страну.

"Сегодня правительство должно принять принципиальное решение, которое значительно сократит количество россиян, въезжающих в Финляндию. Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в ночь с четверга на пятницу", - сообщала ранее финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

После объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в России за несколько дней границу РФ с Финляндией пересекли более 40 тысяч граждан РФ.

В ответ на очереди с целью выезда из России в пункте пропуска Торфяновка на границе с Финляндией в Ленинградской области РФ был открыт мобильный военный комиссариат, а председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею закрыть границы для мужчин призывного возраста (впрочем, Минобороны России опровергло эти утверждения).

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