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Великобритания: за неделю из РФ уехало больше людей, чем участвовало в нападении на Украину

rus.tvnet.lv
Великобритания: за неделю из РФ уехало больше людей, чем участвовало в нападении на Украину
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Мобилизация в РФ
Мобилизация в РФ Фото: EPA/AFP/Reuters/Scanpix

Разведка Великобритании сообщило в Twitter, что количество уехавших россиян, вероятно, преышает численность всех сил вторжения в феврале, пишет "Медуза".

По данным разведки, среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные люди. В сочетании с мобилизованными резервистами, сокращение рабочей силы и ускорение "утечки мозгов" будут оказывать все более заметное влияние на экономику, считают в британской разведке.

Ранее RUS TVNET сообщал о том, какое влияние мобилизация окажет на экономику России.

Галерея: Мобилизация в России

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