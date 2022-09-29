Разведка Великобритании сообщило в Twitter, что количество уехавших россиян, вероятно, преышает численность всех сил вторжения в феврале, пишет "Медуза".
Великобритания: за неделю из РФ уехало больше людей, чем участвовало в нападении на Украину
Великобритания: за неделю из РФ уехало больше людей, чем участвовало в нападении на Украину
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 September 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 29, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/qYt3fqzP7y
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QlXZPwbjbS
По данным разведки, среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные люди. В сочетании с мобилизованными резервистами, сокращение рабочей силы и ускорение "утечки мозгов" будут оказывать все более заметное влияние на экономику, считают в британской разведке.
Ранее RUS TVNET сообщал о том, какое влияние мобилизация окажет на экономику России.
Галерея: Мобилизация в России
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