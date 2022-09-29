Великобритания: за неделю из РФ уехало больше людей, чем участвовало в нападении на Украину

По данным разведки, среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные люди. В сочетании с мобилизованными резервистами, сокращение рабочей силы и ускорение "утечки мозгов" будут оказывать все более заметное влияние на экономику, считают в британской разведке.