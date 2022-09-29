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Завтра Путин объявит об аннексии новых территорий Украины

rus.tvnet.lv
Завтра Путин объявит об аннексии новых территорий Украины
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Postimees

В Кремле в пятницу, 30 сентября, подпишут договоры о вхождении в состав России аннексированных территорий. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина", - сказал Дмитрий Песков.

"Есть четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры принятия в состав новых субъектов", - объяснял ранее сенатор Андрей Клишас.

Он напомнил, что в случае присоединения аннексированных территорий должны быть внесены изменения в статью 65 Конституции России. За них должен проголосовать Совет Федерации, после чего поправки своим указом утверждает президент.

27 сентября в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.

Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области "за присоединение" якобы выступили 93,11%, в Херсонской области - 87,05%, в ДНР - 99,23%, в ЛНР - 98,42%.

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