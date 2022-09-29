Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев получил повестку в военкомат в связи с частичной мобилизацией.
"Обязательно явлюсь в военкомат". Николай Валуев получил повестку
Депутат сообщил, что посетит военкомат "после пленарных недель".
"Мне тоже пришла повестка. На следующей неделе я обязательно явлюсь в военкомат. Если говорить с военной точки зрения, хоть я человек сугубо гражданский, сегодня военные действия ведутся на достаточно протяженном отрезке границы и, конечно же, того ресурса, который является контрактным не хватает", - приводит слова Валуева "Известия".
В своём Telegram-канале Валуев опубликовал фото с пришедшей повесткой.
У 49-летнего Валуева 50 побед и 2 поражения в профессиональном боксе. Он завершил карьеру в ноябре 2009 года после поражения от Дэвида Хэя.
Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
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