"Обязательно явлюсь в военкомат". Николай Валуев получил повестку

"Мне тоже пришла повестка. На следующей неделе я обязательно явлюсь в военкомат. Если говорить с военной точки зрения, хоть я человек сугубо гражданский, сегодня военные действия ведутся на достаточно протяженном отрезке границы и, конечно же, того ресурса, который является контрактным не хватает", - приводит слова Валуева "Известия".