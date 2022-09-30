Более 10 лет назад москвичи Андрей и Наталья Мякоткины полностью изменили свою жизнь и переехали из России в Латвию. Именно здесь Андрей решил превратить свое маленькое хобби в настоящий бизнес по изготовлению маленьких моделей автомобилей, а жена ему начала в этом активно помогать, рассказывает передача "Балтия" на канале "Настоящее время".
Семья в Латвии делает модели автомобилей на 3D-принтере. Их покупают по всему миру
О переезде из России
О причинах отъезда из России Андрей говорит так: "Было понимание, что как и в советской России, так и в современной индивидуальность как-то не приветствуется. В тот момент я не видел какой-то большой радости у людей, что мы живем в свободной стране, что Советский Союз закончился. Наоборот, у людей была какая-то ностальгия. Мне это было непонятно".
После прихода Владимира Путина к власти Андрей стал понимать, что сотрудники ФСБ внедряются во все больше различных учреждений и начинают контролировать их. Тогда семья решила уехать из страны.
"Сделано в Латвии"
Андрей рассказал передаче, что с самого детства увлекался различными моделями автомобилей. Позже он смог превратить свое детское хобби в успешный бизнес.
"Ради денег заниматься этим я бы не советовал. Эту работу надо любить", - говорит он.
Свои первые модели Андрей делал руками, уже позже они с женой начали использовать специальный станок и 3D-принтер для создания своих моделей. Конструкторы супруги создают прямо у себя дома.
По словам Андрея, бизнес семьи только растет. "С октября ни разу еще не было дня, чтобы очередь из покупателей была меньше чем на два месяца", - говорит предприниматель. Это связано с тем, что модели делаются под конкретного покупателя, а не большими партиями. Круг клиентов достаточно широкий, среди них дальнобойщики, желающие сделать модель автомобиля, на котором они ездят, владельцы транспортных компаний, которые в своем офисе ставят эти модели, а также профессиональные моделисты, айтишники и инженеры.
Андрей рассказывает, что были периоды, когда бизнес шел не очень хорошо. Но все бросить бизнесмену никогда не приходило в голову.
"На сегодняшний день мы лучшие в своем жанре, мы лучшие в мире.
Кроме нас, этого никто не делает. С такими деталями, с такими подробностями", - гордо заключает он.
Как рассказывает моделист, у семейного бизнеса нет рекламы, хорошо работает сарафанное радио. Сейчас его модели заказывают по всему миру, и на всех этих автомобилях теперь стоит надпись "Сделано в Латвии".
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Видео: Сюжет передачи "Балтия"
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