Семья в Латвии делает модели автомобилей на 3D-принтере. Их покупают по всему миру

По словам Андрея, бизнес семьи только растет. "С октября ни разу еще не было дня, чтобы очередь из покупателей была меньше чем на два месяца", - говорит предприниматель. Это связано с тем, что модели делаются под конкретного покупателя, а не большими партиями. Круг клиентов достаточно широкий, среди них дальнобойщики, желающие сделать модель автомобиля, на котором они ездят, владельцы транспортных компаний, которые в своем офисе ставят эти модели, а также профессиональные моделисты, айтишники и инженеры.

Андрей рассказывает, что были периоды, когда бизнес шел не очень хорошо. Но все бросить бизнесмену никогда не приходило в голову.

"На сегодняшний день мы лучшие в своем жанре, мы лучшие в мире.

Кроме нас, этого никто не делает. С такими деталями, с такими подробностями", - гордо заключает он.

Как рассказывает моделист, у семейного бизнеса нет рекламы, хорошо работает сарафанное радио. Сейчас его модели заказывают по всему миру, и на всех этих автомобилях теперь стоит надпись "Сделано в Латвии".

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Видео: Сюжет передачи "Балтия"