Первый призыв уже в январе. Сейм поддержал законопроект об армии

Депутат Вита Анда Терауда ("Для развития/За!") указала, что война в Европе и ситуация с безопасностью в Латвии требуют усиления обороноспособности. СГО должна быть универсальной для всех - и мужчин, и женщин - как в Латвии, так и среди населения, проживающего за пределами Латвии. Иной подход молодежь сочтет несправедливым, подчеркнула политик.

Депутат Вячеслав Домбровский признал, что когда-то считал, что нужно пытаться уживаться и сотрудничать с Россией как с соседом, но его мнение изменилось. Нужно готовиться к худшему сценарию и быть готовым защищаться, считает парламентарий. Кроме того, СГО станет важной основной для сплочения общества.

Депутат также выразил мнение о том, что некоторые возражения других депутатов в связи с разработкой законопроекта являются предвыборной риторикой. Если возражения будут предметными, с ними можно разобраться.

Депутат Дидзис Шмитс ("Объединенный список") заявил, что предложение ввести СГО выглядит как "истерические метания". Обязательная военная служба дает результат только через десять лет, поэтому не относится к войне, которую сейчас ведет Россия.

Депутат Янис Домбрава (Национальное объединение) назвал начавшуюся в России мобилизацию прямым риском для безопасности стран Балтии. По его словам, отмена обязательной воинской службы была ошибкой.

По мнению Сергея Долгополова из "Согласия", принципы обороны нужно было менять до войны, а не во время нее. Он назвал законопроект "браком" и заявил, что работать над ним должен следующий Сейм.