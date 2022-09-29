В четверг, 29 сентября, Сейм концептуально поддержал проект закона о Службе государственной обороны (СГО) и другие поправки к ряду законов, предусматривающие реформу системы призыва.
Первый призыв уже в январе. Сейм поддержал законопроект об армии
Планируется, что в СГО будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а с 2028 года добровольно смогут служить и женщины.
Первый призыв может состояться уже в январе 2023 года.
Срок СГО составит 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год. Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.
Действительная военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, которая регулируется законом о государственной гражданской службе, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе.
Решение не призывать на военную службу может быть принято в отношении девяти категорий граждан - это граждане, состояние здоровья которых не соответствует требованиям СГО, учащиеся государственных средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, отбывающие наказание за тяжкое или особо тяжкое уголовное преступление, независимо от погашения или снятия судимости, а также подозреваемые или обвиняемые в уголовном процессе.
Также не подлежат призыву лица, если они являются единственным родителем ребенка, граждане, которым СГО заменена на государственную гражданскую службу, граждане, имеющее гражданство другого государства и проходившие военную службу в иностранном государстве либо прошедшие государственную гражданскую службу. Не будут призываться на службу военнослужащие профессиональной службы, непрерывно прослужившие на профессиональной службе не менее трех лет, а также выпускники профессиональной средней школы имени Оскара Калпака.
В прениях по законопроекту бывший министр обороны Раймонд Бергманис (Объединенный список) указал на ряд недостатков в аннотации к законопроекту - например, при разработке закона не оценивалась соразмерность требований и затрат в соотношении с преимуществами. Также среди неправительственных организаций в разработке проекта участвовало только Латвийское объединение студентов, но не было обсуждений, например, с Латвийским союзом самоуправлений.
Депутат Айгар Бикше ("Для развития/За!") заявил, что основной вопрос заключается в том, кто сможет вступать в ряды СГО. Представление о гендерном равенстве укоренилось в современном обществе, особенно среди молодежи, поэтому его не следует подрывать условием обязательного участия только для представителей одного пола, считает парламентарий.
Бикше указал на пример Швеции, Израиля и Норвегии, где все граждане должны участвовать в защите страны.
Председатель комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Юрис Ранцанс ("Консервативные") напомнил, что Россия объявила частичную мобилизацию, а Латвия все еще ведет дискуссии о военной службе. В нынешней геополитической ситуации нельзя терять время на разговоры. Закон следует принять, а позже при необходимости внести в него изменения, заявил депутат.
Депутат Вита Анда Терауда ("Для развития/За!") указала, что война в Европе и ситуация с безопасностью в Латвии требуют усиления обороноспособности. СГО должна быть универсальной для всех - и мужчин, и женщин - как в Латвии, так и среди населения, проживающего за пределами Латвии. Иной подход молодежь сочтет несправедливым, подчеркнула политик.
Депутат Вячеслав Домбровский признал, что когда-то считал, что нужно пытаться уживаться и сотрудничать с Россией как с соседом, но его мнение изменилось. Нужно готовиться к худшему сценарию и быть готовым защищаться, считает парламентарий. Кроме того, СГО станет важной основной для сплочения общества.
Депутат также выразил мнение о том, что некоторые возражения других депутатов в связи с разработкой законопроекта являются предвыборной риторикой. Если возражения будут предметными, с ними можно разобраться.
Депутат Дидзис Шмитс ("Объединенный список") заявил, что предложение ввести СГО выглядит как "истерические метания". Обязательная военная служба дает результат только через десять лет, поэтому не относится к войне, которую сейчас ведет Россия.
Депутат Янис Домбрава (Национальное объединение) назвал начавшуюся в России мобилизацию прямым риском для безопасности стран Балтии. По его словам, отмена обязательной воинской службы была ошибкой.
По мнению Сергея Долгополова из "Согласия", принципы обороны нужно было менять до войны, а не во время нее. Он назвал законопроект "браком" и заявил, что работать над ним должен следующий Сейм.
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