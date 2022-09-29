Опрос: большинство латвийцев не верят в ценность своего голоса

В сентябрьском опросе большинство, или 53%, указали, что не верят в такую возможность - 30% указали, что скорее не верят в это, и еще 23% не верят в это совершенно.

38% населения придерживаются противоположного мнения - 29% опрошенных считают, что, участвуя в выборах, они скорее могут повлиять на процессы в стране, еще 9% убеждены в такой возможности.

Еще 9% опрошенных не смогли дать конкретного ответа на заданный вопрос.

TVNET GRUPA, в свою очередь, призывает вас пойти 1 октября и проголосовать.

Здесь вы можете прочитать о том, как правильно проголосовать.