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Опрос: большинство латвийцев не верят в ценность своего голоса

rus.tvnet.lv/LETA
Опрос: большинство латвийцев не верят в ценность своего голоса
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Предварительное голосование на выборах в 14-й Сейм.
Предварительное голосование на выборах в 14-й Сейм. Фото: Paula Čurkste/LETA

Большинство жителей Латвии не верят в возможность своим участием в выборах в Сейм повлиять на исход выборов и процессы в государстве, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским агентством SKDS.

В сентябрьском опросе большинство, или 53%, указали, что не верят в такую возможность - 30% указали, что скорее не верят в это, и еще 23% не верят в это совершенно.

38% населения придерживаются противоположного мнения - 29% опрошенных считают, что, участвуя в выборах, они скорее могут повлиять на процессы в стране, еще 9% убеждены в такой возможности.

Еще 9% опрошенных не смогли дать конкретного ответа на заданный вопрос.

TVNET GRUPA, в свою очередь, призывает вас пойти 1 октября и проголосовать.

Здесь вы можете прочитать о том, как правильно проголосовать.

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