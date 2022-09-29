ФОТО ⟩ Дания поедет на чемпионат мира в чёрной форме. Это цвет траура

На форме практически не видны логотип и эмблема национальной команды, это символизирует протест против нарушения прав человека в Катаре.

"Новой формой сборной Дании мы хотели оставить двусмысленное послание. Её идея не только вдохновлена Евро‑92, отдавая дань величайшему футбольному успеху страны, но и выступает против нарушений прав человека в Катаре. Вот почему мы сделали почти незаметными все детали, включая наш логотип и шевроны. Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей", - говорится в заявлении экипировщика.

Еще одна особенность - третий комплект датской сборной чёрного цвета. Это цвет траура.

"Мы очень хотим сделать заявление по ситуации с соблюдением прав человека в Катаре и обращении с рабочими-мигрантами, которые построили в стране стадионы для турнира".

В исследовании Amnesty International методы работы в Катаре во время Кубка арабских наций-2021 назвали "принудительным трудом". Охранники на объектах работали больше максимально разрешённых 60 часов в неделю.

По данным The Guardian, с момента, когда Катар получил право провести чемпионат мира по футболу 2022 года, в стране на стройках погибло минимум 7 тысяч человек.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия Катар сыграет с Эквадором.