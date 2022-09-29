Сейм принял сразу несколько важных решений, Россия готовится к следующему шагу после проведения "псевдореферендумов", а в Латвии набирают ход выборы в Сейм. Рассказываем о самом главном за четверг, 29 сентября.
Главное за 29 сентября ⟩ Общение и обучение на латышском, закон о Службе гособороны и причина смерти королевы
Новости Латвии:
В четверг, 29 сентября, Сейм концептуально поддержал проект закона о Службе государственной обороны и другие поправки к ряду законов, предусматривающие реформу системы призыва.
Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону, которые определяют, что в Латвии в течение трех лет постепенно будет осуществлен переход дошкольного и основного образования только на государственный язык. Изменения внесены в Закон об образовании и в Закон об общем образовании.
Министр благосостояния Гатис Эглитис предписал вести коммуникацию в учреждениях министерства только на государственном языке, в том числе обеспечение информации и общение с клиентами, сообщил агентству LETA советник министра Оскар Приеде.
В KNAB и Службу государственной безопасности поступило заявление о том, что в Министерстве обороны процветают коррупционные схемы.
Режиссер и художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис в свежем выпуске журнала "Санта" рассказал о своих чувствах во время войны в Украине, путинской пропаганде, силе открытости и о том, почему важно не бояться высказывать свое мнение.
Рынок - подходящее место для тех, у кого нет собственного огорода или возможности отправиться в лес, чтобы насладиться прелестью осеннего урожая. Среди местных вкусностей: яблоки, цидония, брусника, картофель, капуста, морковь. Грибы тоже стали больше! Предлагаем вашему вниманию снимки от фотографа TVNET Яниса Шкапарса.
За рубежом:
В Кремле в пятницу, 30 сентября, подпишут договоры о вхождении в состав России аннексированных территорий. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Поражение группировки российских войск под Лиманом в Донецкой области будет иметь серьезные последствия, прогнозирует Институт изучения войны США (ISW) в обзоре ситуации на фронте, сообщает Русская служба BBC.
С начала войны Украина по официальным данным захватила у российских войск в качестве трофеев почти 400 танков, 700 единиц бронетехники и 170 артиллерийских систем, что превышает количество военной техники, предоставленной западными странами.
Угрозы российского президента Владимира Путина применить в войне против Украины ядерное оружие не следует недооценивать, считает бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Необходимо серьезно относиться к его словам, не игнорировать их с самого начала, считая блефом", - заявила Меркель.
Королева Елизавета II умерла от старости, написано в ее свидетельстве о смерти, сообщает британская вещательная корпорация BBC.
Многочисленные российские СМИ пишут, что Алла Пугачева вновь покинула Россию. Telegram-канал "Подъем" сообщает, что певица вместе с детьми якобы вылетела в Израиль из аэропорта Внуково.
Американский рэпер Кулио (Coolio; настоящее имя - Артис Леон Айви младший) скоропостижно умер в возрасте 59 лет. Музыкант был больше всего известен как автор хита Gangsta's Paradise, вышедшего в 1995 году и ставшего одной из самых популярных мелодий десятилетия.
Американо-доминиканская девушка-боец Хелен Перальта показала грудь на дуэли взглядов перед поединком против бразильянки Полианы Ботельо на турнире Invicta FC 49.
Интересное чтиво:
В субботу, 1 октября, в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. У многих жителей до сих пор остаются вопросы о порядке голосования. RUS TVNET обобщил информацию Центральной избирательной комиссии и собрал ответы на главные вопросы.
Во вторник, 27 сентября, правительство договорилось расширить механизмы поддержки для компенсации цен на энергоресурсы. Портал TVNET связался с Министерством экономики, чтобы выяснить, что новые инициативы предусматривают и какая от них будет реальная польза.
Европа начала расследование диверсии на трех нитках главного газопровода из России. Флот патрулирует бурлящее российским газом Балтийское море, армия и полиция укрепляют охрану нефтегазовых объектов, а политики обещают жесткий ответ виновным в беспрецедентном нападении на энергетическую инфраструктуру ЕС.
Незаконные псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, мобилизация и усиление ядерных угроз якобы для защиты от агрессии Запада – таковы были главные темы российской пропаганды на минувшей неделе.
Юрий Петров - гражданин России, увлекающийся спортивной стрельбой. У него в гараже 20 единиц огнестрельного оружия и отдельный шкаф для боеприпасов. С игривой легкостью он вытаскивает из шкафа полуавтоматическое оружие, оптическую винтовку, Glock 17 и т. д.
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