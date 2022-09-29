Главное за 29 сентября ⟩ Общение и обучение на латышском, закон о Службе гособороны и причина смерти королевы

Американский рэпер Кулио (Coolio; настоящее имя - Артис Леон Айви младший) скоропостижно умер в возрасте 59 лет. Музыкант был больше всего известен как автор хита Gangsta's Paradise, вышедшего в 1995 году и ставшего одной из самых популярных мелодий десятилетия.

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В субботу, 1 октября, в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. У многих жителей до сих пор остаются вопросы о порядке голосования. RUS TVNET обобщил информацию Центральной избирательной комиссии и собрал ответы на главные вопросы.

Во вторник, 27 сентября, правительство договорилось расширить механизмы поддержки для компенсации цен на энергоресурсы. Портал TVNET связался с Министерством экономики, чтобы выяснить, что новые инициативы предусматривают и какая от них будет реальная польза.

Европа начала расследование диверсии на трех нитках главного газопровода из России. Флот патрулирует бурлящее российским газом Балтийское море, армия и полиция укрепляют охрану нефтегазовых объектов, а политики обещают жесткий ответ виновным в беспрецедентном нападении на энергетическую инфраструктуру ЕС.

Незаконные псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, мобилизация и усиление ядерных угроз якобы для защиты от агрессии Запада – таковы были главные темы российской пропаганды на минувшей неделе.

Юрий Петров - гражданин России, увлекающийся спортивной стрельбой. У него в гараже 20 единиц огнестрельного оружия и отдельный шкаф для боеприпасов. С игривой легкостью он вытаскивает из шкафа полуавтоматическое оружие, оптическую винтовку, Glock 17 и т. д.

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