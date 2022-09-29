Сейм утвердил поддержку жителям и предприятиям в зимний сезон

Согласно поправкам, первые 100 киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии будут предоставляться всем домохозяйствам по фиксированной ставке, не превышающей 160 евро за мегаватт-час (МВт/ч). На эти цели потребуется 67 млн евро.

Предприятия получат компенсацию в размере 50% от цены на электроэнергию свыше 160 евро за МВт/ч. Упущенная выгода торговца электроэнергией будет компенсирована за счет государственного бюджета.

Что касается домохозяйств, которые используют природный газ для отопления, то государство будет компенсировать торговцам сумму cвыше 108,75 евро за МВт/ч. Для этого вида поддержки необходимо 10,89 млн евро.

Будет сохранена уже одобренная поддержка по расчетам за теплоснабжение до 150 евро за МВт/ч, где государство компенсирует 50% цены, превышающей 68 евро за МВт/ч. Государство будет компенсировать и 90% той части, которая превышает 150 евро за МВт/ч. На эти цели потребуется 87 млн евро.

Как Минэкономики поясняет в аннотации к законопроекту, если тариф на тепловую энергию составит, например, 340 евро за МВт/ч, то c применением господдержки конечному потребителю фактически будет компенсировано 62% общего счета.