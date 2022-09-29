Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил разработанные правительством поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, которые предусматривают дополнительные меры поддержки населения и предприятий в зимний сезон.
Сейм утвердил поддержку жителям и предприятиям в зимний сезон. На что можно рассчитывать?
Согласно поправкам, первые 100 киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии будут предоставляться всем домохозяйствам по фиксированной ставке, не превышающей 160 евро за мегаватт-час (МВт/ч). На эти цели потребуется 67 млн евро.
Предприятия получат компенсацию в размере 50% от цены на электроэнергию свыше 160 евро за МВт/ч. Упущенная выгода торговца электроэнергией будет компенсирована за счет государственного бюджета.
Что касается домохозяйств, которые используют природный газ для отопления, то государство будет компенсировать торговцам сумму cвыше 108,75 евро за МВт/ч. Для этого вида поддержки необходимо 10,89 млн евро.
Будет сохранена уже одобренная поддержка по расчетам за теплоснабжение до 150 евро за МВт/ч, где государство компенсирует 50% цены, превышающей 68 евро за МВт/ч. Государство будет компенсировать и 90% той части, которая превышает 150 евро за МВт/ч. На эти цели потребуется 87 млн евро.
Как Минэкономики поясняет в аннотации к законопроекту, если тариф на тепловую энергию составит, например, 340 евро за МВт/ч, то c применением господдержки конечному потребителю фактически будет компенсировано 62% общего счета.
Поддержка будет предоставляться в период с 1 октября текущего года по 30 апреля 2023 года.
Как поясняет Минэкономики, на фоне значительного повышения тарифов на тепловую энергию и с учетом того, что в ряде самоуправлений тариф на тепловую энергию превысит 300 евро за МВт/ч, ранее утвержденный механизм, предусматривающий компенсации увеличения затрат в размере 50%, уже не соответствует ситуации и создает риск того, что многие домохозяйства не смогут платить за отопление.
Министр финансов Янис Рейрс на заседании правительства отметил, что данные меры поддержки разработаны на основе текущих прогнозов, и, если будут новые изменения, правительство готово пересмотреть и увеличить объемы поддержки.
Как сообщалось, правящая коалиция в понедельник договорилась о предоставлении населению и предприятиям дополнительной поддержки в размере 425 млн евро.
Дополнительная поддержка в размере 165 млн евро предназначена для домашних хозяйств, а поддержка в размере 260 млн евро - для предприятий и других юридических лиц.
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