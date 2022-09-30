Кайла Симмонс - волейболистка, которую выгнали из команды за фото огромной груди

Девушка выросла в спортивной семье - её отец играл в бейсбол за Университет Флориды, а дедушка был питчером в "Питтсбург Пайрэтс".

Сама Кайла с детства увлекалась волейболом, была капитаном университетской команды во Флориде и выступала в юношеской сборной США. Затем она перешла в команду Университета Маршалла - второго по величине американского университета и с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).

27-летняя девушка могла бы до сих пор радовать болельщиков своей игрой в волейбол, но ей пришлось завершить карьеру. Всему виной - её откровенные фотографии в социальных сетях, которые нравились далеко не всем.

Два года назад в интервью изданию New York Post Кайла призналась, что причиной преждевременного завершения карьеры стал Instagram, на страницах которого она слишком часто появлялась в бикини.