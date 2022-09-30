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Кайла Симмонс - волейболистка, которую выгнали из команды за фото огромной груди

Instagram недели
rus.tvnet.lv
Кайла Симмонс - волейболистка, которую выгнали из команды за фото огромной груди
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Американка Кайла Симмонс своими откровенными снимками  собрала более 800 тысяч подписчиков в Instagram, а ранее ей пророчили хорошую спортивную карьеру.

Девушка выросла в спортивной семье - её отец играл в бейсбол за Университет Флориды, а дедушка был питчером в "Питтсбург Пайрэтс".

Сама Кайла с детства увлекалась волейболом, была капитаном университетской команды во Флориде и выступала в юношеской сборной США. Затем она перешла в команду Университета Маршалла - второго по величине американского университета и с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).

27-летняя девушка могла бы до сих пор радовать болельщиков своей игрой в волейбол, но ей пришлось завершить карьеру. Всему виной - её откровенные фотографии в социальных сетях, которые нравились далеко не всем.

Два года назад в интервью изданию New York Post Кайла призналась, что причиной преждевременного завершения карьеры стал Instagram, на страницах которого она слишком часто появлялась в бикини.

"Администрация колледжа сказала мне, что фотографии, которые я публикую, неуместны из-за того, что я демонстрирую своё тело. Меня даже попросили удалить свой аккаунт. Это было ужасно, потому что я чувствовала, что меня лишают права заниматься любимым видом спорта. С тех пор я поняла, что нельзя позволять другим людям влиять на то, как вы относитесь к себе", - говорила Кайла.

"Тогда я почувствовала, что должна выбирать, хочу ли я оставаться успешной спортсменкой или быть уверенной в себе и иметь возможность чувствовать себя красивой", - подытожила она.

Довольно быстро волейболистка решила для себя - раз её лишили возможности заниматься любимым видом спорта, то она может полностью уделить внимание своему хобби.

С грудью такого размера её ждал несомненный успех. Число подписчиков начало расти как на дрожжах.

Симмонс признавалась, что опыт университетских времён заставил её стыдиться себя и своего тела. Предлагаем вам самим оценить фотографии экс-волейболистки. Кажется, Кайле совсем не стоит себя стыдиться.

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