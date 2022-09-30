Американка Кайла Симмонс своими откровенными снимками собрала более 800 тысяч подписчиков в Instagram, а ранее ей пророчили хорошую спортивную карьеру.
Кайла Симмонс - волейболистка, которую выгнали из команды за фото огромной груди
Девушка выросла в спортивной семье - её отец играл в бейсбол за Университет Флориды, а дедушка был питчером в "Питтсбург Пайрэтс".
Сама Кайла с детства увлекалась волейболом, была капитаном университетской команды во Флориде и выступала в юношеской сборной США. Затем она перешла в команду Университета Маршалла - второго по величине американского университета и с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).
27-летняя девушка могла бы до сих пор радовать болельщиков своей игрой в волейбол, но ей пришлось завершить карьеру. Всему виной - её откровенные фотографии в социальных сетях, которые нравились далеко не всем.
Два года назад в интервью изданию New York Post Кайла призналась, что причиной преждевременного завершения карьеры стал Instagram, на страницах которого она слишком часто появлялась в бикини.
"Администрация колледжа сказала мне, что фотографии, которые я публикую, неуместны из-за того, что я демонстрирую своё тело. Меня даже попросили удалить свой аккаунт. Это было ужасно, потому что я чувствовала, что меня лишают права заниматься любимым видом спорта. С тех пор я поняла, что нельзя позволять другим людям влиять на то, как вы относитесь к себе", - говорила Кайла.
"Тогда я почувствовала, что должна выбирать, хочу ли я оставаться успешной спортсменкой или быть уверенной в себе и иметь возможность чувствовать себя красивой", - подытожила она.
Довольно быстро волейболистка решила для себя - раз её лишили возможности заниматься любимым видом спорта, то она может полностью уделить внимание своему хобби.
С грудью такого размера её ждал несомненный успех. Число подписчиков начало расти как на дрожжах.
Симмонс признавалась, что опыт университетских времён заставил её стыдиться себя и своего тела. Предлагаем вам самим оценить фотографии экс-волейболистки. Кажется, Кайле совсем не стоит себя стыдиться.
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