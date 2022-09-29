Убийца водителя лиепайского трамвая за решетками проведет 17 лет

Суд признал, что включенные в кассационную жалобу аргументы в части о квалификации преступного деяния и назначенном обвиняемому наказании обоснованы различным мнением об оценке полученных по делу доказательств и интерпретации правовых норм, и фактически выражает их недовольство выявленным в постановлении суда апелляционной инстанции, и направлены на него с целью достижения отмены постановления суда апелляционной инстанции не по юридическим, а по фактическим причинам.

Одновременно с решением Верховного суда вступает в силу постановление Курземского окружного суда, которым оставлен неизмененный приговор суда Курземского района и обвиняемый признан виновным в совершении умышленного убийства. Осужденный наказан лишением свободы на 17 лет, с надзором пробации на три года. У обвиняемого в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального ущерба в 10 000 евро.

В решении Верховного суда указывается, что суд апелляционной инстанции, оставив без изменения решение суда первой инстанции, признал, что суд первой инстанции оценил полученные по делу доказательства в соответствии с требованиями закона об уголовном процессе и обоснованно констатировал в действиях обвиняемого все необходимые и обязательные признаки состава преступного деяния.

Суд признал, что полученные по делу доказательства, оценивая их вместе, а также их взаимосвязи, виновность обвиняемого в инкриминируемом ему преступном деянии доказана вне разумных сомнений.