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За сутки выявлено 1203 новых случая Covid-19, скончались 4 человека

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За сутки выявлено 1203 новых случая Covid-19, скончались 4 человека
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Осень в рижском парке
Осень в рижском парке Фото: Edijs Pālens/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1203 новых случая Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную категорию от 60 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Один из них не был полностью вакцинирован или не завершил курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 900,1 случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 4432 лабораторный тест на Covid-19, 27,1% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 930 254 человека, умерли 5994 человека.

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