В четверг, 29 сентября, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают отмену с 1 сентября 2023 года разрешений на ношение оружия для неграждан и некоторых лиц, получивших постоянный вид на жительство в Латвии.
Сейм: неграждан и иностранцев оставят без огнестрельного оружия
С 1 сентября 2023 года будут аннулированы разрешения на оружие, которые были выданы негражданам Латвии, а также лицам, получившим постоянный ВНЖ, но не являющимся гражданами стран НАТО, Европейской ассоциации свободной торговли, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины.
Соответствующие ограничения будут применяться и к разрешению на создание коллекции огнестрельного оружия.
Также решено, что запрещается выдавать разрешение на приобретение, хранение, ношение и коллекционирование огнестрельного оружия или пневматического оружия большой энергии лицу, о котором у Государственной полиции или органов государственной безопасности имеются сведения, подтверждающие, что это лицо не лояльно Латвии и ее Конституции.
Принятые поправки к закону были разработаны с целью укрепления национальной безопасности.
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