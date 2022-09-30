Сейм: неграждан и иностранцев оставят без огнестрельного оружия

С 1 сентября 2023 года будут аннулированы разрешения на оружие, которые были выданы негражданам Латвии, а также лицам, получившим постоянный ВНЖ, но не являющимся гражданами стран НАТО, Европейской ассоциации свободной торговли, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины.

Соответствующие ограничения будут применяться и к разрешению на создание коллекции огнестрельного оружия.

Также решено, что запрещается выдавать разрешение на приобретение, хранение, ношение и коллекционирование огнестрельного оружия или пневматического оружия большой энергии лицу, о котором у Государственной полиции или органов государственной безопасности имеются сведения, подтверждающие, что это лицо не лояльно Латвии и ее Конституции.

Принятые поправки к закону были разработаны с целью укрепления национальной безопасности.