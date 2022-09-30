ВИДЕО ⟩ Луиш Фигу сыграл в футбол в невесомости и попал в Книгу рекордов Гиннесса

49-летний Луиш Фигу и семь фанатов футбола провели футбольный поединок, находясь на высоте 6166 метров.

Импровизированный футбольный матч прошёл на борту самолёта, который был оборудован небольшим полем (75 квадратных метров). Полёт лайнера проходил по параболической траектории, что позволило создать ощущение невесомости. Чтобы игроки могли забивать при отсутствии гравитации, сверху обустроили канаты и перила. Фигу, к слову, удалось отличиться.

Все 8 футболистов попали в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Проведение футбольного матча в невесомости на самой большой высоте".

Луиш Фигу завершил карьеру в 2009 году. За время своей карьеры он выступал за "Спортинг", "Реал", "Барселону" и "Интер". В 2000 году Фигу стал обладателем "Золотого мяча".