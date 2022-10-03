ВИДЕО ⟩ "Даугавпилс" отнял очки у "Валмиеры" и вернул интригу в чемпионате

Счёт был открыт уже на 4-й минуте, когда мяч в свои ворота отправил игрок "Спартака" Адам Мархиев. На 32-й минуте Готье Манкенда удвоил преимущество хозяев, а на 49-й минуте Неманья Белакович с пенальти в третий раз огорчил голкипера гостей.

На 64-й минуте Додо довёл счёт до разгромного, но всего три минуты спустя Лео Гаушу реализовал 11-метровый и размочил счёт. За две минуты до конца основного времени Эдуард Тиденберг забил пятый гол в ворота "Спартака", а окончательный счёт в матче был установлен на 91-й минуте, когда Ной Торибио отправил мяч в собственные ворота.

Неожиданно завершился поединок "Даугавпилса" и "Валмиеры", в котором лидер чемпионата не смог одержать победу - 1:1. Гости открыли счёт на 37-й минуте после гола Раймонда Кроллиса, которому ассистировал Даниель Балодис. В конце первого тайма "Даугавпилсу" удалось сравнять счёт благодаря точному удару Идову Акинтолы.

На 77-й минуте мяч снова оказался в сетке ворот "Даугавпилса", но гол не был засчитан, так как в момент взятия ворот Кроллис нарушил правила на голкипере хозяев Владиславе Куракине.

После 30 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 71 очко. На втором месте располагается "Рига" (66), а замыкает тройку лучших РФШ (66). Далее идут "Лиепая" (57), "Ауда" (47), "Тукумс" (33), "Даугавпилс" (29), "Метта", (21), "Спартак" (18) и "Супер Нова" (18).

В 31-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 8 и 9 октября, "Спартак" на своём поле сыграет с "Ригой", "Тукумс" с "Супер Новой", "Ауда" с РФШ, "Метта" с "Валмиерой", а "Даугавпилс" с "Лиепаей".