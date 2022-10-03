Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 30-го тура чемпионата Латвии по футболу.
ВИДЕО ⟩ "Даугавпилс" отнял очки у "Валмиеры" и вернул интригу в чемпионате
30-й тур начался с гостевой победы "Риги" над "Супер Новой" со счётом 4:1. Хозяева поля первыми открыли счёт благодаря голу Роберта Зелманиса на 12-й минуте, но затем на 43-й минуте Марсело Торрес восстановил равновесие на табло, а перед самым перерывом Хрвое Бабец вывел "Ригу" вперёд.
Во втором тайме в составе "Риги" отличились Микаэль Сойсало (53-я минута) и Джозельфо Барнс (87`), благодаря которым "Рига" в третий раз в этом сезоне обыграла "Супер Нову".
"Тукумс" прервал победную серию "Ауды", которая насчитывала пять матчей. На этот раз футболисты "Тукумса" на своём поле одержали минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол на 15-й минуте матча забил Богдан Самойлов.
Разгромом завершился матч между РФШ и "Меттой", в котором действующий чемпион одержал победу со счётом 6:0. К 38-й минуте счёт был уже 3:0 благодаря хет-трику Томислава Шарича, а во втором тайме голы Ренарса Варславана, Исмаэля Диоманде и Дениса Ракеля завершили разгром футболистов в зелёной форме.
"Лиепая" в третий раз в текущем сезоне обыграла "Спартак". На этот раз подопечные Тамаза Пертии на своём поле одержали уверенную победу со счётом 5:2, нанеся "Спартаку" пятое поражение подряд.
Счёт был открыт уже на 4-й минуте, когда мяч в свои ворота отправил игрок "Спартака" Адам Мархиев. На 32-й минуте Готье Манкенда удвоил преимущество хозяев, а на 49-й минуте Неманья Белакович с пенальти в третий раз огорчил голкипера гостей.
На 64-й минуте Додо довёл счёт до разгромного, но всего три минуты спустя Лео Гаушу реализовал 11-метровый и размочил счёт. За две минуты до конца основного времени Эдуард Тиденберг забил пятый гол в ворота "Спартака", а окончательный счёт в матче был установлен на 91-й минуте, когда Ной Торибио отправил мяч в собственные ворота.
Неожиданно завершился поединок "Даугавпилса" и "Валмиеры", в котором лидер чемпионата не смог одержать победу - 1:1. Гости открыли счёт на 37-й минуте после гола Раймонда Кроллиса, которому ассистировал Даниель Балодис. В конце первого тайма "Даугавпилсу" удалось сравнять счёт благодаря точному удару Идову Акинтолы.
На 77-й минуте мяч снова оказался в сетке ворот "Даугавпилса", но гол не был засчитан, так как в момент взятия ворот Кроллис нарушил правила на голкипере хозяев Владиславе Куракине.
После 30 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 71 очко. На втором месте располагается "Рига" (66), а замыкает тройку лучших РФШ (66). Далее идут "Лиепая" (57), "Ауда" (47), "Тукумс" (33), "Даугавпилс" (29), "Метта", (21), "Спартак" (18) и "Супер Нова" (18).
В 31-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 8 и 9 октября, "Спартак" на своём поле сыграет с "Ригой", "Тукумс" с "Супер Новой", "Ауда" с РФШ, "Метта" с "Валмиерой", а "Даугавпилс" с "Лиепаей".
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