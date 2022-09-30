Обстрел гуманитарной колонны машин под Запорожьем: погибли 25 человек

По словам представителя украинской администрации, люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированные территории Запорожья, чтобы забрать своих родственников и отвезти им помощь.

Погибли 25 человек, ранены 50, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в общей сложности по Запорожью были выпущены 16 ракет ЗРК С-300.

"Четыре ракетных удара нанесены по району авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины. Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", - написал он.

В то же время член пророссийской администрации региона Владимир Рогов обвинил в ударе по гуманитарной колонне ВСУ.