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Обстрел гуманитарной колонны машин под Запорожьем: погибли 25 человек

rus.tvnet.lv
Обстрел гуманитарной колонны машин под Запорожьем: погибли 25 человек
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Удар по автомобильной колонне в Украине
Удар по автомобильной колонне в Украине Фото: Reuters/Stringer

Российские войска нанесли ракетный удар по окраинам Запорожья - удар пришелся по гуманитарной колонне, стоявшей в очереди на выезд на оккупированные территории, сообщили в Запорожской областной военной администрации, пишет Русская служба BBC.

По словам представителя украинской администрации, люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированные территории Запорожья, чтобы забрать своих родственников и отвезти им помощь.

Погибли 25 человек, ранены 50, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в общей сложности по Запорожью были выпущены 16 ракет ЗРК С-300.

"Четыре ракетных удара нанесены по району авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины. Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", - написал он.

В то же время член пророссийской администрации региона Владимир Рогов обвинил в ударе по гуманитарной колонне ВСУ.

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