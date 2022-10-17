17 октября 2009 года весь футбольный мир обсуждал гол нападающего "Сандерленда" Даррена Бента в ворота "Ливерпуля" в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ). Вспоминаем его в рубрике "В этот день".
ВИДЕО ⟩ 13 лет назад "Ливерпуль" пропустил самый идиотский гол
Сейчас "Сандерленд" выступает в Чемпионшипе - втором по силе дивизионе Англии, а 13 лет назад это была достаточно грозная команда в АПЛ, которая была способна отобрать очки у лидеров.
В 2009 году перед матчем "Сандерленда" и "Ливерпуля" букмекеры давали примерно равные шансы на успех команд в очном противостоянии. В итоге "чёрные коты" победили со счётом 1:0, но тот матч навсегда вошёл в историю футбола не из-за поражения "Ливерпуля", а из-за чудовищно курьёзного гола, который пропустил испанский голкипер Пепе Рейна.
Уже на 5-й минуте встречи главная звезда "Сандерленда" Даррен Бент поразил ворота Рейны мощным ударом с угла штрафной. Курьёзность забитого гола заключалась в том, что Бент поразил цель с помощью воздушного шарика, брошенного на поле болельщиками "красных".
После удара Бента мяч попал в красный воздушный шарик и отрикошетил в ворота. Несмотря на возмущение игроков "Ливерпуля", главный арбитр Майк Джонс гол засчитал.
1⃣0⃣ years ago...— Stats In Sport (@statsinsport1) October 17, 2019
Darren Bent scored one of the most bizarre goals in Premier League history - with the aid of a beach ball.#StatsInSport #Liverpool #Sunderland pic.twitter.com/FBThX0r0rk
Весь мир после этого матча обсуждал лишь одно - как профессиональный судья мог не остановить игру, когда возле ворот "Ливерпуля" катался огромный воздушный шар?!
"Я знаю, что отбил бы удар Бента, если бы не тот красный шар. Это был один из самых безумных голов в истории английского футбола", - говорил после игры Рейна.
Козлом отпущения стал 16-летний болельщик "Ливерпуля" Каллум Кэмпбелл, который бросил на газон тот самый воздушный шар за несколько секунд до удара Бента. Парень начал получать угрозы со всего мира, и в итоге ему пришлось дать интеврью Sunday Mirror, чтобы объясниться за свой проступок.
Бедняга Каллум называл этот момент чуть ли не худшим в своей жизни. После игры его стошнило на лужайке возле собственного дома. "Физически я чувствовал себя ужасно. Мама говорила мне, что это не моя вина, и я должен был принять это. Судья не должен был фиксировать гол. Я просто надеюсь, что настоящие болельщики поймут и простят меня", - говорил Каллум.
Парень сказал, что этот воздушный шар даже не был его - он летал по трибуне и в какой-то момент оказался у него. Каллум просто размахнулся и послал его в направлении поля.
Кстати, легендарный красный шар продолжил свои приключения - в том же году его продали на аукционе за 411 тысяч фунтов. Анонимному покупателю предложили выставить его на публику в качестве экспоната, и спустя какое-то время шарик оказался в Национальном музее футбола в Англии.
The beach ball that scored for Sunderland against Liverpool at the National Football Museum pic.twitter.com/Xn1XwADt— Pritesh 🇺🇦 (@pritesh__tailor) August 7, 2012
Тот красный шар стал символом провального сезона для "Ливерпуля", который занял 7-е место в чемпионате и не сумел выйти в Лигу чемпионов.
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