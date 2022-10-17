ВИДЕО ⟩ 13 лет назад "Ливерпуль" пропустил самый идиотский гол

Весь мир после этого матча обсуждал лишь одно - как профессиональный судья мог не остановить игру, когда возле ворот "Ливерпуля" катался огромный воздушный шар?!

"Я знаю, что отбил бы удар Бента, если бы не тот красный шар. Это был один из самых безумных голов в истории английского футбола", - говорил после игры Рейна.

Козлом отпущения стал 16-летний болельщик "Ливерпуля" Каллум Кэмпбелл, который бросил на газон тот самый воздушный шар за несколько секунд до удара Бента. Парень начал получать угрозы со всего мира, и в итоге ему пришлось дать интеврью Sunday Mirror, чтобы объясниться за свой проступок.

Бедняга Каллум называл этот момент чуть ли не худшим в своей жизни. После игры его стошнило на лужайке возле собственного дома. "Физически я чувствовал себя ужасно. Мама говорила мне, что это не моя вина, и я должен был принять это. Судья не должен был фиксировать гол. Я просто надеюсь, что настоящие болельщики поймут и простят меня", - говорил Каллум.

Парень сказал, что этот воздушный шар даже не был его - он летал по трибуне и в какой-то момент оказался у него. Каллум просто размахнулся и послал его в направлении поля.

Кстати, легендарный красный шар продолжил свои приключения - в том же году его продали на аукционе за 411 тысяч фунтов. Анонимному покупателю предложили выставить его на публику в качестве экспоната, и спустя какое-то время шарик оказался в Национальном музее футбола в Англии.

The beach ball that scored for Sunderland against Liverpool at the National Football Museum pic.twitter.com/Xn1XwADt — Pritesh 🇺🇦 (@pritesh__tailor) August 7, 2012

Тот красный шар стал символом провального сезона для "Ливерпуля", который занял 7-е место в чемпионате и не сумел выйти в Лигу чемпионов.