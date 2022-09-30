Страны ЕС достигли предварительной договоренности по восьмому пакету санкций против России, которые будут введены против нее за полномасштабную войну против Украины, подтвердили информационному агентству Reuters источники в дипломатических кругах.
Новые санкции против России? У страны ЕС есть предварительная договоренность
Новые санкции против России? У страны ЕС есть предварительная договоренность
Европейская комиссия на этой неделе рекомендовала установить новые ограничения на торговлю, включить новых лиц в черный список и двигаться к установлению потолка цен на поставки российской нефти в третьи страны, которые в основном застрахованы европейскими компаниями.
Послы 27 стран обсудили предложение в Брюсселе в пятницу и дали первоначальное одобрение, но окончательное одобрение ожидается на новой неделе, сообщили источники.
Если разногласия окажутся слишком большими, вопрос будет вынесен на встречу лидеров ЕС в Праге 6 и 7 октября.
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