Новые санкции против России? У страны ЕС есть предварительная договоренность

Европейская комиссия на этой неделе рекомендовала установить новые ограничения на торговлю, включить новых лиц в черный список и двигаться к установлению потолка цен на поставки российской нефти в третьи страны, которые в основном застрахованы европейскими компаниями.

Послы 27 стран обсудили предложение в Брюсселе в пятницу и дали первоначальное одобрение, но окончательное одобрение ожидается на новой неделе, сообщили источники.

Если разногласия окажутся слишком большими, вопрос будет вынесен на встречу лидеров ЕС в Праге 6 и 7 октября.