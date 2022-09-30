Видео ⟩ Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке", - заявил президент Зеленский.

Он напомнил, что нечто похожее уже сделали Финляндия и Швеция.

"Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. Это справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и что есть наши ценности", - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что для того, чтобы Украина стало частью НАТО, необходимо согласие всех членов Альянса, чего еще нужно достичь.

Напомним, сегодня, 30 сентября, в 15:00 в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялось выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, после которого состоялась церемония подписания договоров о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.

27 сентября в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.

Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области "за присоединение" якобы выступили 93,11%, в Херсонской области - 87,05%, в ДНР - 99,23%, в ЛНР - 98,42%.