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Послу России в Латвии вручена нота протеста

rus.tvnet.lv/LETA
Послу России в Латвии вручена нота протеста
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Посол России в Латвии Михаил Ванин.
Посол России в Латвии Михаил Ванин. Фото: Paula Čurkste/LETA

Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста послу России в Латвии Михаилу Ванину в связи с незаконной аннексией Россией оккупированных территорий Украины, сообщили агентству LETA в министерстве.

Посла России принял начальник дирекции двусторонних отношений Нил Янсонс.

Послу России был выражен протест в связи с решением президента России о присоединении оккупированных территорий Украины к Российской Федерации, а также заявлено, что такое решение является открытым нарушением устава ООН и других международно-правовых норм. Было подчеркнуто, что Латвия категорически не признает и никогда не признает эту аннексию украинских территорий.

Также было указано, что этот шаг России окажет дальнейшее негативное влияние на двусторонние отношения между Латвией и Россией.

Латвийская сторона выразила постоянную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, потребовав прекращения полномасштабной агрессии России против Украины.

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