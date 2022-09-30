Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста послу России в Латвии Михаилу Ванину в связи с незаконной аннексией Россией оккупированных территорий Украины, сообщили агентству LETA в министерстве.
Послу России в Латвии вручена нота протеста
Посла России принял начальник дирекции двусторонних отношений Нил Янсонс.
Послу России был выражен протест в связи с решением президента России о присоединении оккупированных территорий Украины к Российской Федерации, а также заявлено, что такое решение является открытым нарушением устава ООН и других международно-правовых норм. Было подчеркнуто, что Латвия категорически не признает и никогда не признает эту аннексию украинских территорий.
Также было указано, что этот шаг России окажет дальнейшее негативное влияние на двусторонние отношения между Латвией и Россией.
Латвийская сторона выразила постоянную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, потребовав прекращения полномасштабной агрессии России против Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!