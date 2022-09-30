Послу России в Латвии вручена нота протеста

Послу России был выражен протест в связи с решением президента России о присоединении оккупированных территорий Украины к Российской Федерации, а также заявлено, что такое решение является открытым нарушением устава ООН и других международно-правовых норм. Было подчеркнуто, что Латвия категорически не признает и никогда не признает эту аннексию украинских территорий.